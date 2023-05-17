На місці «Пасажу»: як раніше виглядав готель у самому центрі Дніпра (ФОТО)

Наприкінці 1950-х років у Дніпрі між ЦУМом та магазином «Дитячий світ» звели готель «Центральний».
Будівля вийшла п’ятиповерховою, витриманою у стилі «сталінський ампір», але багатий декор отримала лише та частина фасаду, що виходила на площу і повз яку щодня проїжджали городяни автобусами та машинами.
Вхід у готель оформили досить скромно, без різних портиків та з мінімумом прикрас.
Готель вважався одним із символів міста. Його прикрашений декором фасад можна зустріти на листівках.
У самому готелі працювало кафе «Вечірнє», де пообідати могли не лише мешканці готелю, а й звичайні містяни.
У 1990-х роках готель змінив «профіль». Туристів було мало і було ухвалено рішення здавати приміщення в оренду. На початку 2000-х готель займав два поверхи, на решті знаходилися офіси різних компаній.
У 2008 році разом із магазином «Дитячий світ» готель «Центральний» знесли. На їхньому місці тепер знаходиться «Пасаж».
фото: блог Артема Костюка, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»
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