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  • На місці «Пасажу»: як раніше виглядав готель у самому центрі Дніпра (ФОТО)

На місці «Пасажу»: як раніше виглядав готель у самому центрі Дніпра (ФОТО)

Сьогодні 12:46
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Понад 70 років тому у центрі Дніпра звели готель. Його фото публікували на листівках, тут зупинялися люди та й пропрацював готель досить довго – майже 50 років. Але тепер на його місці знаходиться інша, сучасна будівля.

Новости Днепра про На місці «Пасажу»: як раніше виглядав готель у самому центрі Дніпра (ФОТО)

Наприкінці  1950-х років у Дніпрі між ЦУМом та магазином «Дитячий світ» звели готель «Центральний».

Будівля вийшла  п’ятиповерховою, витриманою у стилі «сталінський ампір», але багатий декор отримала лише та частина фасаду, що виходила на площу і повз яку щодня проїжджали городяни автобусами та машинами.

Новости Днепра про На місці «Пасажу»: як раніше виглядав готель у самому центрі Дніпра (ФОТО)

Вхід у готель оформили досить скромно, без різних портиків та з мінімумом прикрас.

Новости Днепра про На місці «Пасажу»: як раніше виглядав готель у самому центрі Дніпра (ФОТО)

Готель вважався одним із символів міста. Його прикрашений декором фасад можна зустріти на листівках.

У самому готелі працювало кафе «Вечірнє», де пообідати могли не лише мешканці готелю, а й звичайні містяни.

Новости Днепра про На місці «Пасажу»: як раніше виглядав готель у самому центрі Дніпра (ФОТО)

У 1990-х роках готель змінив «профіль». Туристів було мало і було ухвалено рішення здавати приміщення в оренду. На початку 2000-х готель займав два поверхи, на решті знаходилися офіси різних компаній.

У 2008 році разом із магазином «Дитячий світ» готель «Центральний» знесли. На їхньому місці тепер знаходиться «Пасаж».

фото: блог Артема Костюка, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

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Новости Днепра про На місці «Пасажу»: як раніше виглядав готель у самому центрі Дніпра (ФОТО)Українська Новости Днепра про На місці «Пасажу»: як раніше виглядав готель у самому центрі Дніпра (ФОТО)Русский

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