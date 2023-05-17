Два ліжка навпроти холодильника: як виглядає номер за 2,1 тис грн на турбазі неподалік Дніпра (ФОТО)

Мешканці Дніпра можуть не виїжджаючи за межі області відпочити у чистому сосновому лісі, позасмагати на пляжі та поплавати на катамарані Самарою. Дорога з Дніпра до Новомосковська займає максимум годину. Багато турбаз та готелів вже відкрили сезон і готові приймати гостей.

Скільки коштує відпочити у Новомосковську та які умови пропонують – з’ясовували журналісти dnepr.info.

Відпочити на турбазі «Три ведмеді» у Хащовому коштуватиме 2,1 тис грн на добу – стільки коштує сімейний номер, розрахований на двох осіб. За додаткове місце доведеться доплатити ще 750 грн. У номері є двоспальне ліжко, диван, телевізор, холодильник, кондиціонер, чайник, безпровідний інтернет, а також зручності у вигляді душу і туалету.

У вартість входить можливість засмагати у шезлонгу біля басейну, паркування та відвідування зоопарку, що знаходиться на території турбази. Харчуватись можна в ресторані при турбазі. На території бази відпочинку є альтанки, можна взяти в оренду човен або катамаран, для дітей є дитячі майданчики, окрема пляжна зона.

Відпочити двом дорослим в Орлівщині на базі відпочинку «Павлоградець» коштуватиме 1050 грн. на добу. За ці гроші, відпочиваючі отримають бюджетний номер з одним двоспальним ліжком та диваном. У номері буде телевізор, чайник, холодильник. Зручності – на поверсі. На вулиці є своя обідня зона. На території є сад, безкоштовна парковка, приватний пляж.

Готель Kohavi Forest Club також знаходиться в Орлівщині. На території є ресторан, басейн, бар, сад. Зняти найбюджетніший номер на двох тут коштуватиме 1,5 тис грн. За ці гроші відпочиваючим нададуть два односпальні ліжка, кондиціонер, телевізор, безкоштовний інтернет та зручності у номері.

На території комплексу “стандартний” набір з дитячого майданчика, басейну, альтанок, можливості купатись у річці.

База відпочинку «Релакс» у Новомосковську надає номери на кшталт «стандарт» для двох за ціною 1100 грн на добу. У номері є тропічний душ, холодильник, телевізор, бездротовий доступ до Інтернету, ліжко. У вигляді бонусу йде безкоштовний ранковий сніданок. На території бази, крім окремого виходу до річки та ресторану є басейн, працює сауна, альтанки, дитячий майданчик.

База відпочинку «Осокори» розташована в Орлівщині. До кінця травня двомісний стандартний номер можна зняти за 1,4 тис грн. У номері всі зручності, два односпальні ліжка, телевізор, холодильник. На території бази є ресторан, тенісний корт, мініізопарк, дитячий майданчик, пляж, фруктовий сад, гриль зона, басейн, спа-корпус, місце для риболовлі, футбольне поле, причал, де можна взяти в оренду катамаран.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: