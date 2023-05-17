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  • Две кровати напротив холодильника: как выглядит номер за 2,1 тыс грн на турбазе неподалеку Днепра (ФОТО)

Две кровати напротив холодильника: как выглядит номер за 2,1 тыс грн на турбазе неподалеку Днепра (ФОТО)

Сегодня 14:29
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Жители Днепра могут не выезжая за пределы области отдохнуть в чистом сосновом лесу, позагорать на пляже и поплавать на катамаране по Самаре. Дорога с Днепра до Новомосковска занимает максимум час времени. Многие турбазы уже открыли сезон и готовы принимать гостей.

Новости Днепра про Две кровати напротив холодильника: как выглядит номер за 2,1 тыс грн на турбазе неподалеку Днепра (ФОТО)

Сколько стоит отдохнуть в Новомосковске и какие условия предлагают – выясняли журналисты dnepr.info.

Отдохнуть на турбазе «Три медведя» в Хащевом обойдется в 2100 грн в сутки – столько стоит семейный номер, рассчитанный на двух человек. За дополнительное место придется доплатить еще 750 грн. В номере в комнате есть двухспальная кровать, диван, телевизор, холодильник, кондиционер, чайник, беспроводной интернет, а также удобства в виде душа и туалета.  

Новости Днепра про Две кровати напротив холодильника: как выглядит номер за 2,1 тыс грн на турбазе неподалеку Днепра (ФОТО)

В стоимость входит возможность загорать в шезлонге у бассейна, парковка и посещение зоопарка, что находится на территории турбазы. Питаться можно в ресторане при турбазе. На территории базы отдыха есть беседки, можно взять в аренду лодку или катамаран, для детей есть детские площадки, отдельная пляжная зона.

Отдохнуть двум взрослым в Орловщине на базе отдыха «Павлоградец» обойдется в 1050 грн. за эти деньги, отдыхающие получат бюджетный номер с одной двуспальной кроватью и диваном. В номере будет телевизор, чайник, холодильник. Удобства – общие на этаже. На улице есть своя обеденная зона. На территории базы есть сад, бесплатная парковка, частный пляж.

Новости Днепра про Две кровати напротив холодильника: как выглядит номер за 2,1 тыс грн на турбазе неподалеку Днепра (ФОТО)

Гостиница Kohavi Forest Club также находится в Орловщине. На территории комплекса есть ресторан, бассейн, бар, сад. Снять самый бюджетный номер на двоих тут будет стоить 1,5 тыс грн. За эти деньги отдыхающим предоставят две односпальные кровати, кондиционер, телевизор, бесплатный интернет и удобства в номере.

Новости Днепра про Две кровати напротив холодильника: как выглядит номер за 2,1 тыс грн на турбазе неподалеку Днепра (ФОТО)

База отдыха «Релакс» в Новомосковске предоставляет номера по типу «стандарт» для двоих по цене 1100 грн в сутки. В номере есть тропический душ, холодильник, телевизор, беспроводной интернет, кровать. В виде бонуса идет бесплатный утренний завтрак. На территории базы, кроме отдельного выхода к реке и ресторана есть бассейн, работает сауна, беседки, детская площадка.

Новости Днепра про Две кровати напротив холодильника: как выглядит номер за 2,1 тыс грн на турбазе неподалеку Днепра (ФОТО)

База отдыха «Осокоры» расположена в Орловщине. До конца мая двухместный стандартный номер тут можно снять за 1,4 тыс грн. В номере все удобства, две односпальные кровати, телевизор, холодильник. На территории базы есть ресторан, теннисный корт, минизоопарк, детская площадка, пляж, фруктовый сад, гриль зона, бассейн, спа-корпус, место для рыбалки, футбольное поле, причал, где можно взять в аренду катамаран.

Новости Днепра про Две кровати напротив холодильника: как выглядит номер за 2,1 тыс грн на турбазе неподалеку Днепра (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Две кровати напротив холодильника: как выглядит номер за 2,1 тыс грн на турбазе неподалеку Днепра (ФОТО)Українська Новости Днепра про Две кровати напротив холодильника: как выглядит номер за 2,1 тыс грн на турбазе неподалеку Днепра (ФОТО)Русский

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