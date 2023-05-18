Сколько стоит вышиванка в Днепре: домотканное полотно и шелковые нитки (ФОТО)

Сегодня в Украине отмечают День вышиванки. В Днепре можно купить не только вышитые сорочки, но платья и даже боди для младенцев. Дороже всего ценятся вещи, сделанные вручную, а машинная вышивка – самая недорогая.

Журналисты dnepr.info выяснили, сколько стоит купить вышиванку в Днепре.

Женскую вышиванку ручной работы в Днепре можно купить по цене 4,5 – 5 тыс грн. Узор выполнен вручную на домотканном полотне, рисунок «сделан» крестиком, мережкой.

Мужскую вышитую в ручную сорочку можно купить за 2 тыс грн. Как утверждает автор объявления, «рубашка вышита дипломированными мастерами народного творчества».

Платье-вышиванку с машинной вышивкой шелковыми и акриловыми нитками можно купить за 2,3 тыс грн. По желанию клиентки платье может быть любой расцветки и с любым узором. Платье за такую цену готовы пошить по меркам конкретной покупательницы.

А вот платье, как утверждает продавец, вышитое в ручную можно купить за 10 тыс грн. По словам автора объявления, платье надевалась один раз, было куплено в магазине за 16 тыс грн. Платье короткое, черного цвета с обильной цветной вышивкой.

Для тех, кто хочет своими руками «собрать» вышиванку продают сорочку с заготовками. После покупки ее останется только сшить. Вышивка на рубашке выполнена из чешского бисера, вручную. Обойдется такая вышиванка в 2,5 тыс грн.

Две вышиванки – мужскую и женскую в Днепре можно купить за 2,6 тыс грн. Как указывает продавец товара, узор вышит шелковой нитью, но стирать ее нужно только вручную.

Детскую вышиванку для мальчика ручной работы на маленького ребенка можно купить за 150 грн. Как утверждает продавец, одежда ни разу не надевалась, ткань – хлопок. Аналогичная стоимость и у вышиванки на девочку.

Платье-вышиванку на годовалую девочку можно купить за 50 грн. Ее состояние «б/у», но вероятнее всего ребенок носил ее не так часто.

Костюм с вышивкой на ребенка в возрасте до 3 месяцев также отдадут за 50 грн.

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