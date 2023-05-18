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  • Сколько стоит вышиванка в Днепре: домотканное полотно и шелковые нитки (ФОТО)

Сколько стоит вышиванка в Днепре: домотканное полотно и шелковые нитки (ФОТО)

Сегодня 14:46
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Сегодня в Украине отмечают День вышиванки. В Днепре можно купить не только вышитые сорочки, но платья и даже боди для младенцев.  Дороже всего ценятся вещи, сделанные вручную, а машинная вышивка – самая недорогая.

Новости Днепра про Сколько стоит вышиванка в Днепре: домотканное полотно и шелковые нитки (ФОТО)

Журналисты dnepr.info выяснили, сколько стоит купить вышиванку в Днепре.

Женскую вышиванку ручной работы в Днепре можно купить по цене 4,5 – 5 тыс грн. Узор выполнен вручную на домотканном полотне, рисунок «сделан» крестиком, мережкой.

Новости Днепра про Сколько стоит вышиванка в Днепре: домотканное полотно и шелковые нитки (ФОТО)

Мужскую вышитую в ручную сорочку можно купить за 2 тыс грн. Как утверждает автор объявления, «рубашка вышита дипломированными мастерами народного творчества».

Новости Днепра про Сколько стоит вышиванка в Днепре: домотканное полотно и шелковые нитки (ФОТО)

Платье-вышиванку с машинной вышивкой шелковыми и акриловыми нитками можно купить за 2,3 тыс грн. По желанию клиентки платье может быть любой расцветки и с любым узором. Платье за такую цену готовы пошить по меркам конкретной покупательницы.

Новости Днепра про Сколько стоит вышиванка в Днепре: домотканное полотно и шелковые нитки (ФОТО)

А вот платье, как утверждает продавец, вышитое в ручную можно купить за 10 тыс грн. По словам автора объявления, платье надевалась один раз, было куплено в магазине за 16 тыс грн. Платье короткое, черного цвета с обильной цветной вышивкой.

Новости Днепра про Сколько стоит вышиванка в Днепре: домотканное полотно и шелковые нитки (ФОТО)

Для тех, кто хочет своими руками «собрать» вышиванку продают сорочку с заготовками. После покупки ее останется только сшить. Вышивка на рубашке выполнена из чешского бисера, вручную. Обойдется такая вышиванка в 2,5 тыс грн.

Новости Днепра про Сколько стоит вышиванка в Днепре: домотканное полотно и шелковые нитки (ФОТО)

Две вышиванки – мужскую и женскую в Днепре можно купить за 2,6 тыс грн. Как указывает продавец товара, узор вышит шелковой нитью, но стирать ее нужно только вручную.

Новости Днепра про Сколько стоит вышиванка в Днепре: домотканное полотно и шелковые нитки (ФОТО)

Детскую вышиванку  для мальчика ручной работы на маленького ребенка можно купить за 150 грн. Как утверждает продавец, одежда ни разу не надевалась, ткань – хлопок. Аналогичная стоимость и у вышиванки на девочку.

Новости Днепра про Сколько стоит вышиванка в Днепре: домотканное полотно и шелковые нитки (ФОТО)

Платье-вышиванку на годовалую девочку можно купить за 50 грн. Ее состояние «б/у», но вероятнее всего ребенок носил ее не так часто.

Новости Днепра про Сколько стоит вышиванка в Днепре: домотканное полотно и шелковые нитки (ФОТО)

Костюм с вышивкой на ребенка в возрасте до 3 месяцев также отдадут за 50 грн.

Новости Днепра про Сколько стоит вышиванка в Днепре: домотканное полотно и шелковые нитки (ФОТО)

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Новости Днепра про Сколько стоит вышиванка в Днепре: домотканное полотно и шелковые нитки (ФОТО)Українська Новости Днепра про Сколько стоит вышиванка в Днепре: домотканное полотно и шелковые нитки (ФОТО)Русский

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