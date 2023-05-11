Скандальную актрису родом из Днепра заметили на отдыхе в Дубае в объятиях российского рэпера Моргенштерна

Пара отдыхала вместе в Дубае.

В соцсетях распространяются скрины с видео, на котором засняли актрису родом из Днепра Лизу Василенко и российского рэпера Моргенштерна.

Известно, что они сейчас отдыхают в Дубае. Официально о своих отношениях они не сообщали, но фанаты заскочили Лизу Василенко в объятиях Алишера (настоящее имя рэпера).

Фаны отмечают, что звезду «Школы» и российского рэпера подозревали в отношениях еще зимой, но до сих пор не было никаких подтверждений. Вероятно, они уже отдыхали вместе в Израиле, куда бежал Моргенштерн.

Отметим, что Лиза Василенко – актриса родом из Днепра. Известность получила благодаря сериалу «Школа», но впоследствии уехала в Москву, где продолжила свою карьеру. Василенко раньше оскандалилась из-за своего высказывания о том, что в Украине не могла реализоваться. Она отметила, что «лучше сдохнуть в Москве, чем в Украине».

После 24 февраля актриса вроде бы пришла в себя, извинилась за то, что называла украинцев «тупыми патриотами» и уехала из России, но ни разу не вспомнила войну, которую развязала РФ на ее Родине. Она не упоминает о военных преступлениях против украинцев. А активно снимает видео под русскую попсу и продолжает общаться с «хорошими россиянами»