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  • Скандальну акторку родом із Дніпра помітили на відпочинку в Дубаї в обіймах російського репера Моргенштерна 

Скандальну акторку родом із Дніпра помітили на відпочинку в Дубаї в обіймах російського репера Моргенштерна 

Сьогодні 10:16
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Пара відпочивала разом в Дубаї.

Новости Днепра про Скандальну акторку родом із Дніпра помітили на відпочинку в Дубаї в обіймах російського репера Моргенштерна 

У соцмережах ширять скріни з відео, на якому зазняли акторку родом із Дніпра Лізу Василенко та російського репера Моргенштерна.

Відомо, що вони зараз відпочивають в Дубаї. Офіційно про свої стосунки вони не повідомляли, але фанати заскочили Лізу Василенко в обіймах Алішера (справжнє ім’я репера). 

Фани зазначають, що зірку “Школи” та російського репера підозрювали в стосунках ще взимку, але до цього часу не було жодних підтверджень. Ймовірно, вони вже відпочивали разом в Ізраїлі, куди втік Моргенштерн. 

Зауважимо, що Ліза Василенко – акторка родом із Дніпра. Популярність здобула завдяки серіалу “Школа”, але згодом поїхала до Москви, де продовжила свою кар’єру. Василенко раніше оскандалилася через своє висловлювання про те, що в Україні не могла реалізуватися. Вона зазначила, що “краще здохнути в Москві, аніж в Україні”.

Після 24 лютого акторка начебто отямилася, вибачилася за те, що називала українців “тупими патріотами” і поїхала з Росії, але ні разу не згадала війну, яку розв’язала РФ на її Батьківщині. Вона не згадує про воєнні злочини проти українців. Натомість активно знімає відео під російську попсу та продовжує спілкуватися з “хорошими росіянами”

Новости Днепра про Скандальну акторку родом із Дніпра помітили на відпочинку в Дубаї в обіймах російського репера Моргенштерна 

Новости Днепра про Скандальну акторку родом із Дніпра помітили на відпочинку в Дубаї в обіймах російського репера Моргенштерна 

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Новости Днепра про Скандальну акторку родом із Дніпра помітили на відпочинку в Дубаї в обіймах російського репера Моргенштерна Українська

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