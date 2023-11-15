Скандал из-за русского языка на занятиях в медвузе Днепра: что говорит языковой омбусмен

Языковой омбудсман прокомментировал ситуацию в медицинском университете Днепра.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень прокомментировал произошедший в Днепровском государственном медицинском университете языковой скандал. Студентка обвинила свою преподавательницу в том, что педагог якобы заставляла говорить во время пар на русском.

Языковой омбудсмен уже получил жалобу. Кремень отметил, что украинский язык гарантирован в учебных заведениях, однако он не будет делать преждевременных выводов и дождется официальной позиции университета.

По этому факту мне известно только то, что есть в социальных сетях. Но я хочу дождаться официальной позиции университета. Мы это обсудим и с ректором, и с министром образования и науки, и, если такие факты подтвердятся, примем законные меры реагирования, — отметил Тарас Кремень.

Чиновник напомнил, что по закону преподаватели и студенты должны говорить по-украински.

Независимо от того, это уроки, лекции или общение на перерывах, на территории учебного заведения должен быть государственный язык. Подобные скандалы случались и в других университетах, но по результатам нашего вмешательства ситуация стабилизирована, – отметил омбудсмен.

Как отметил Кремень, в настоящее время в Украине действует более 30 студенческих языковых омбудсменов, защищающих права студентов.

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