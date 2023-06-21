Скандал вокруг больницы Мечникова: Рыженко заявил об угрозе рейдерского захвата

Гендиректор больницы им. Мечникова заявил об угрозе ее рейдерского захвата, а Филатов предложил передать это дело правоохранителям.

Недавно генеральный директор больницы имени Мечникова и по совместительству депутат городского совета Сергей Рыженко записал видеообращение, где выразил обеспокоенность судьбой медучреждения. Впрочем, он не привел никаких конкретных фактов — кто именно покушается на больницу.

В связи с этим городской совет Днепра обратился в правоохранительные органы, чтобы те уделили исчерпывающее внимание сообщению о попытках рейдерского захвата земельных участков известной областной больницы.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Именно поэтому 21 июня во время 38-й очередной сессии горсовета мэр Днепра Борис Филатов произнес в зале заседаний соответствующее депутатское обращение.

Теперь будем всех рейдеров выводить на чистую воду. Поэтому обращаемся к правоохранителям, — сказал Филатов, получивший поддержку большинства депутатского корпуса.

Кроме, правда, самого Сергея Рыженко. И именно это вызвало удивление присутствующих. Ведь именно он, имея и руководящую должность, и депутатские полномочия, должен быть больше всего заинтересован в соблюдении справедливости относительно такого мощного медучреждения. Поэтому инициатива привлечения правоохранительных органов является наиболее действенным способом обезопасить больницу от рисков, о которых накануне он сам публично заявлял, отмечая важность нормальной работы медучреждения.

Однако дальше в ситуации в правовом поле будут разбираться уже профильные ведомства.

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