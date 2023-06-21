Скандал навколо лікарні Мечникова: Риженко заявив про загрозу рейдерського захоплення

Гендиректор лікарні Мечникова заявив про загрозу її рейдерського захоплення, а Філатов запропонував передати цю справу правоохоронцям.

Нещодавно генеральний директор лікарні імені Мечникова та за сумісництвом депутат міської ради Сергій Риженко записав відеозвернення, де висловив стурбованість щодо долі медзакладу. Утім, він не навів жодних конкретних фактів — хто саме зазіхає на лікарню.

У зв’язку з цим міська рада Дніпра звернулася до правоохоронних органів, аби ті приділили вичерпну увагу повідомленню щодо спроб рейдерського захоплення земельних ділянок відомої обласної лікарні.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Саме тому 21 червня під час 38-ї чергової сесії міськради мер Дніпра Борис Філатов виголосив у залі засідань відповідне депутатське звернення.

Зараз будемо всіх рейдерів виводити на чисту воду. Тому звертаємося до правоохоронців, — сказав Філатов, здобувши підтримку більшості депутатського корпусу.

Крім, щоправда, самого Сергія Риженка. І саме це викликало неабиякий подив присутніх. Адже саме він, маючи і керівну посаду, і депутатські повноваження, має бути найбільше зацікавлений у дотриманні справедливості щодо такого потужного медзакладу. Тож ініціатива залучення правоохоронних органів є найбільш дієвим способом убезпечити лікарню від ризиків, про які напередодні він сам публічно заявляв, наголошуючи на важливості нормальної роботи медзакладу.

А проте далі у ситуації у правовому полі розбиратимуться вже профільні відомства.

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