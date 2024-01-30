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Школьники из Днепра могут бесплатно освоить профессию машиниста локомотива и начальника вокзала: детали

Сегодня 15:12
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Есть хорошая новость для школьников Днепра.

Новости Днепра про Школьники из Днепра могут бесплатно освоить профессию машиниста локомотива и начальника вокзала: детали

Днепровская детская железная дорога приглашает учеников 5-9 классов на обучение. Школьники смогут освоить профессию машиниста локомотива, начальника и диктора вокзала, дежурного по станции, контролера-ревизора, проводника, сигналиста, дежурного стрелочного поста (полный перечень смотрите на фото).

Об этом сообщили на ФБ-странице «Приднепровской железной дороги».

Отмечается, что обучение бесплатное. Его проводят в выходные по адресу: проспект Яворницкого, 95Д (парк Глобы).

Если школьникам понравится специальность – в будущем они смогут продолжить обучение.

Чтобы получить подробную информацию, звоните по этим номерам: 056-793-08-60, 095-75-32-194.

Новости Днепра про Школьники из Днепра могут бесплатно освоить профессию машиниста локомотива и начальника вокзала: детали

Отметим, детскую узкоколейную железную дорогу в парке Лазаря Глобы открыли 6 июля 1936 года. Ее протяженность – 1,6 км.

Напомним, ранее мы писали, где дети Днепра могут учиться фигурному катанию и игре в хоккей.

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Новости Днепра про Школьники из Днепра могут бесплатно освоить профессию машиниста локомотива и начальника вокзала: деталиУкраїнська Новости Днепра про Школьники из Днепра могут бесплатно освоить профессию машиниста локомотива и начальника вокзала: деталиРусский

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