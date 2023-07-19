Школьников Днепра переместят в другие школы: кого касается

В Днепре объединят некоторые школы.

Об этом сообщили в ГумДепе Днепра.

С нового учебного года в школах Днепра будет внедрен смешанный формат обучения. То есть некоторые предметы будут преподавать очно, а остальные дистанционно. Также родители смогут оставить своих детей учиться онлайн.

В скором времени администрации школ встретятся с родителями, чтобы обсудить детали нововведений.

Встречи будут начинаться в 17:00. От одного класса может прийти не больше трех представителей.

Для того чтобы попасть на встречу, нужно предварительно зарегистрироваться для участия.

Если зарегистрируется больше представителей, будет возможность встретиться еще отдельно с администрацией школы. Узнать как записаться на встречу можно ЗДЕСЬ.

В графике в скобках номера школ, учащиеся которых перемещаются. Без скобок указаны заведения, куда переведут детей. Если вашей школы нет в списке, тогда это вас не касается.

Амур-Нижнеднепровский район



26.07

СЗШ №44 (СЗШ №7, СЗШ №14)

27.07

СЗШ №68 (СЗШ №56)

28.07

СШ №115 (СЗШ №114, СЗШ №116)

31.07

НВК №131 (НВК №42)

1.08

СЗШ №133 (СЗШ№86)

2.08

СШ №134 (СЗШ №26)

3.08

Ліцей №142 (СЗШ №64)

Индустриальный район

26.07

СЗШ №45 (СЗШ №69)

27.07

СЗШ №121 (Гімназія №3, СЗШ №29, СЗШ №118)

28.07

СЗШ №147 (СШ №55)

Новокодацкий район

26.07

СЗШ №85 (СЗШ №50)

27.07

СЗШ №94 (НВК №92)

28.07

НВК №103 (СЗШ №105)

31.07

СЗШ №143 (СЗШ №96)

Соборный район



26.07

СБШ №23 (ССЗШ №9)

27.07

СШ №67 (ЛІТ)

28.07

НВО №79 (СЗШ №20)

31.07

НВК-Ліцей №100 (НВК №33)

1.08

СЗШ №107 (СЗШ №73)

2.08

СЗШ №140 (СЗШ №76)

Самарский район



26.07

СЗШ №24 (СЗШ №43)

27.07

СЗШ №39 (НВК №70)

28.07

НВК №87 (НСЗШ №127, НВК №122)

31.07

СШ №129 (СЗШ №98)

Центральный район



26.07

СЗШ №2 (СЗШ №1)

27.07

СШ №13 (НВК №37, ССЗШ №22 (4 класи)

28.07

СШ №16 (ХЕЛ)

31.07

СЗШ №75 (СЗШ №128)

1.08

НВК №148 (СЗШ №21)

Чечеловский район



26.07

Гімназія №2 (ССЗШ №22 (5-11 класи))

27.07

СЗШ №32 (СЗШ №82)

28.07

СЗШ №34 (СЗШ №58)

31.07

СЗШ №46 (СЗШ №6)

1.08

СЗШ №51 (СЗШ №77)

2.08

СЗШ №89 (НВК №120)

Шевченковский район



26.07

СЗШ №19 (СЗШ №81)

27.07

СЗШ №78 (СЗШ №119)

28.07

СЗШ №80 (СЗШ №25, НВК №48 (5-11 класи))

31.07

НВК №137 (СЗШ №25, НВК №48 (1-4 класи) НРЦ «Надія»

1.08

НВК №99 (СЗШ №40)

Ниже информация о школах учащихся которых переведут в другие заведения образования на время действия смешанного формата обучения.

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