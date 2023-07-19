Школьников Днепра переместят в другие школы: кого касается

Об этом сообщили в ГумДепе Днепра.
С нового учебного года в школах Днепра будет внедрен смешанный формат обучения. То есть некоторые предметы будут преподавать очно, а остальные дистанционно. Также родители смогут оставить своих детей учиться онлайн.
В скором времени администрации школ встретятся с родителями, чтобы обсудить детали нововведений.
Встречи будут начинаться в 17:00. От одного класса может прийти не больше трех представителей.
Для того чтобы попасть на встречу, нужно предварительно зарегистрироваться для участия.
Если зарегистрируется больше представителей, будет возможность встретиться еще отдельно с администрацией школы. Узнать как записаться на встречу можно ЗДЕСЬ.
В графике в скобках номера школ, учащиеся которых перемещаются. Без скобок указаны заведения, куда переведут детей. Если вашей школы нет в списке, тогда это вас не касается.
26.07
СЗШ №44 (СЗШ №7, СЗШ №14)
27.07
СЗШ №68 (СЗШ №56)
28.07
СШ №115 (СЗШ №114, СЗШ №116)
31.07
НВК №131 (НВК №42)
1.08
СЗШ №133 (СЗШ№86)
2.08
СШ №134 (СЗШ №26)
3.08
Ліцей №142 (СЗШ №64)
26.07
СЗШ №45 (СЗШ №69)
27.07
СЗШ №121 (Гімназія №3, СЗШ №29, СЗШ №118)
28.07
СЗШ №147 (СШ №55)
26.07
СЗШ №85 (СЗШ №50)
27.07
СЗШ №94 (НВК №92)
28.07
НВК №103 (СЗШ №105)
31.07
СЗШ №143 (СЗШ №96)
26.07
СБШ №23 (ССЗШ №9)
27.07
СШ №67 (ЛІТ)
28.07
НВО №79 (СЗШ №20)
31.07
НВК-Ліцей №100 (НВК №33)
1.08
СЗШ №107 (СЗШ №73)
2.08
СЗШ №140 (СЗШ №76)
26.07
СЗШ №24 (СЗШ №43)
27.07
СЗШ №39 (НВК №70)
28.07
НВК №87 (НСЗШ №127, НВК №122)
31.07
СШ №129 (СЗШ №98)
26.07
СЗШ №2 (СЗШ №1)
27.07
СШ №13 (НВК №37, ССЗШ №22 (4 класи)
28.07
СШ №16 (ХЕЛ)
31.07
СЗШ №75 (СЗШ №128)
1.08
НВК №148 (СЗШ №21)
26.07
Гімназія №2 (ССЗШ №22 (5-11 класи))
27.07
СЗШ №32 (СЗШ №82)
28.07
СЗШ №34 (СЗШ №58)
31.07
СЗШ №46 (СЗШ №6)
1.08
СЗШ №51 (СЗШ №77)
2.08
СЗШ №89 (НВК №120)
26.07
СЗШ №19 (СЗШ №81)
27.07
СЗШ №78 (СЗШ №119)
28.07
СЗШ №80 (СЗШ №25, НВК №48 (5-11 класи))
31.07
НВК №137 (СЗШ №25, НВК №48 (1-4 класи) НРЦ «Надія»
1.08
НВК №99 (СЗШ №40)
Ниже информация о школах учащихся которых переведут в другие заведения образования на время действия смешанного формата обучения.
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