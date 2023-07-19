Школярів Дніпра перемістять в інші школи: кого стосується

У Дніпрі об'єднають деякі школи.

Про це повідомили в ГумДепі Дніпра.

З нового навчального року в школах Дніпра впровадять змішаний формат навчання. Тобто деякі предмети викладатимуть очно, а решту дистанційно. Також батьки зможуть залишити своїх дітей вчитися онлайн.

Незабаром адміністрації шкіл зустрінуться з батьками, щоб обговорити деталі нововведень.

Зустрічі розпочинатимуться о 17.00. Від одного класу може прийти не більше трьох представників.

Для того, щоб потрапити на зустріч, треба попередньо зареєструватися для участі.

Якщо зареєструється більше представників, то буде можливість зустрітися ще окремо з адміністрацією школи. Дізнатися як записатися на зустріч можна ТУТ.

У графіку в дужках, номери шкіл, учні яких переміщуються. Без дужок вказані заклади, куди переведуть дітей. В один день запрошуються батьки зі шкіл, які вказані в даті.

Амур-Нижньодніпровський район



26.07

СЗШ №44 (СЗШ №7, СЗШ №14)

27.07

СЗШ №68 (СЗШ №56)

28.07

СШ №115 (СЗШ №114, СЗШ №116)

31.07

НВК №131 (НВК №42)

1.08

СЗШ №133 (СЗШ№86)

2.08

СШ №134 (СЗШ №26)

3.08

Ліцей №142 (СЗШ №64)

Індустріальний район

26.07

СЗШ №45 (СЗШ №69)

27.07

СЗШ №121 (Гімназія №3, СЗШ №29, СЗШ №118)

28.07

СЗШ №147 (СШ №55)

Новокодацький район

26.07

СЗШ №85 (СЗШ №50)

27.07

СЗШ №94 (НВК №92)

28.07

НВК №103 (СЗШ №105)

31.07

СЗШ №143 (СЗШ №96)

Соборний район



26.07

СБШ №23 (ССЗШ №9)

27.07

СШ №67 (ЛІТ)

28.07

НВО №79 (СЗШ №20)

31.07

НВК-Ліцей №100 (НВК №33)

1.08

СЗШ №107 (СЗШ №73)

2.08

СЗШ №140 (СЗШ №76)

Самарський район



26.07

СЗШ №24 (СЗШ №43)

27.07

СЗШ №39 (НВК №70)

28.07

НВК №87 (НСЗШ №127, НВК №122)

31.07

СШ №129 (СЗШ №98)

Центральний район



26.07

СЗШ №2 (СЗШ №1)

27.07

СШ №13 (НВК №37, ССЗШ №22 (4 класи)

28.07

СШ №16 (ХЕЛ)

31.07

СЗШ №75 (СЗШ №128)

1.08

НВК №148 (СЗШ №21)

Чечелівський район



26.07

Гімназія №2 (ССЗШ №22 (5-11 класи))

27.07

СЗШ №32 (СЗШ №82)

28.07

СЗШ №34 (СЗШ №58)

31.07

СЗШ №46 (СЗШ №6)

1.08

СЗШ №51 (СЗШ №77)

2.08

СЗШ №89 (НВК №120)

Шевченківський район



26.07

СЗШ №19 (СЗШ №81)

27.07

СЗШ №78 (СЗШ №119)

28.07

СЗШ №80 (СЗШ №25, НВК №48 (5-11 класи))

31.07

НВК №137 (СЗШ №25, НВК №48 (1-4 класи) НРЦ «Надія»

1.08

НВК №99 (СЗШ №40)

Нижче теж інформація про школи учнів яких переведуть на час дії змішаного формату навчання.

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