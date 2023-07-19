Школярів Дніпра перемістять в інші школи: кого стосується

Про це повідомили в ГумДепі Дніпра.
З нового навчального року в школах Дніпра впровадять змішаний формат навчання. Тобто деякі предмети викладатимуть очно, а решту дистанційно. Також батьки зможуть залишити своїх дітей вчитися онлайн.
Незабаром адміністрації шкіл зустрінуться з батьками, щоб обговорити деталі нововведень.
Зустрічі розпочинатимуться о 17.00. Від одного класу може прийти не більше трьох представників.
Для того, щоб потрапити на зустріч, треба попередньо зареєструватися для участі.
Якщо зареєструється більше представників, то буде можливість зустрітися ще окремо з адміністрацією школи. Дізнатися як записатися на зустріч можна ТУТ.
У графіку в дужках, номери шкіл, учні яких переміщуються. Без дужок вказані заклади, куди переведуть дітей. В один день запрошуються батьки зі шкіл, які вказані в даті.
26.07
СЗШ №44 (СЗШ №7, СЗШ №14)
27.07
СЗШ №68 (СЗШ №56)
28.07
СШ №115 (СЗШ №114, СЗШ №116)
31.07
НВК №131 (НВК №42)
1.08
СЗШ №133 (СЗШ№86)
2.08
СШ №134 (СЗШ №26)
3.08
Ліцей №142 (СЗШ №64)
26.07
СЗШ №45 (СЗШ №69)
27.07
СЗШ №121 (Гімназія №3, СЗШ №29, СЗШ №118)
28.07
СЗШ №147 (СШ №55)
26.07
СЗШ №85 (СЗШ №50)
27.07
СЗШ №94 (НВК №92)
28.07
НВК №103 (СЗШ №105)
31.07
СЗШ №143 (СЗШ №96)
26.07
СБШ №23 (ССЗШ №9)
27.07
СШ №67 (ЛІТ)
28.07
НВО №79 (СЗШ №20)
31.07
НВК-Ліцей №100 (НВК №33)
1.08
СЗШ №107 (СЗШ №73)
2.08
СЗШ №140 (СЗШ №76)
26.07
СЗШ №24 (СЗШ №43)
27.07
СЗШ №39 (НВК №70)
28.07
НВК №87 (НСЗШ №127, НВК №122)
31.07
СШ №129 (СЗШ №98)
26.07
СЗШ №2 (СЗШ №1)
27.07
СШ №13 (НВК №37, ССЗШ №22 (4 класи)
28.07
СШ №16 (ХЕЛ)
31.07
СЗШ №75 (СЗШ №128)
1.08
НВК №148 (СЗШ №21)
26.07
Гімназія №2 (ССЗШ №22 (5-11 класи))
27.07
СЗШ №32 (СЗШ №82)
28.07
СЗШ №34 (СЗШ №58)
31.07
СЗШ №46 (СЗШ №6)
1.08
СЗШ №51 (СЗШ №77)
2.08
СЗШ №89 (НВК №120)
26.07
СЗШ №19 (СЗШ №81)
27.07
СЗШ №78 (СЗШ №119)
28.07
СЗШ №80 (СЗШ №25, НВК №48 (5-11 класи))
31.07
НВК №137 (СЗШ №25, НВК №48 (1-4 класи) НРЦ «Надія»
1.08
НВК №99 (СЗШ №40)
Нижче теж інформація про школи учнів яких переведуть на час дії змішаного формату навчання.
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