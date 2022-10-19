Школьные каникулы 2022-23: когда начнутся и сколько будут длиться

Несмотря на полномасштабную войну, которая длиться в Украине уже почти 8 месяцев, школьники продолжают получать образование. Большинство учебных заведений работает в дистанционном формате.

Необычная благотворительная акция пройдет в Днепре в пятницу, 21 октября,…

В боях за Украину погиб 39-летний старший наводчик - снайпер…

Сегодня, 19 октября, русские войска всю ночь терроризировали Криворожский и…

В Днепропетровской области во избежание аварий возможны временные отключения электроэнергии.

«Грады», «Ураганы» и тяжелая артиллерия: россияне всю ночь били в Днепропетровской области Сегодня, 19 октября, русские войска всю ночь терроризировали Криворожский и Никопольский районы. По Криворожскому району был нанесен ракетный удар, без света и воды остались сотни тысяч абонентов. просмотров

39-летний боец из Днепропетровской области погиб в бою за Украину В боях за Украину погиб 39-летний старший наводчик - снайпер разведывательного взвода, сержант Владимир Шаповал. просмотров

5000 штук: в Днепре флаг Украины выложат из суши Необычная благотворительная акция пройдет в Днепре в пятницу, 21 октября, на Европейской площади в период 15:00-17:00. В рамках старта проекта «МЕСЯЦ ЗДОРОВЬЯ БУДЬ ЗДОРОВ ДЛЯ УКРАИНЫ» участники акции выложат флаг Украины из кусочков японского блюда – суши. просмотров

Отменили: во время войны в Украине не будет призыва на срочную военную службу 18 октября депутаты Верховной Рады проголосовали за отмену призыва на срочную службу до окончания военного положения. просмотров