Какой радиационный фон в Днепропетровской области 18 октября

В Днепре и Днепропетровской области по состоянию на 18 октября радиационный фон составляет 11-16 мкР/час.

Спортивная школа в храме: как раньше выглядела первая в Днепре мечеть (ФОТО) Несколько лет назад здание мечети в Днепре было возвращено мусульманской громаде. До этого почти 100 лет в ней находилась спортивная школа, где занимались дети. В общину мечеть вернулась в уже измененном состоянии: в виде неказистого дома. просмотров

За минуту с крана вытекает до 8 литров: советы, как экономить воду Правительство Украины призывает жителей Днепра и всей страны экономнее расходовать не только электричество, но и воду. Враг бьет по критической инфраструктуре, сегодня в городе возможны перебои не только со светом, но и с водой. Журналисты dnepr.info разбирались, что нужно сделать,… 0 просмотров