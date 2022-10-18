Какой радиационный фон в Днепропетровской области 18 октября

В Днепре и Днепропетровской области по состоянию на 18 октября радиационный фон составляет 11-16 мкР/час.
Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
Следует отметить, что допустимым является фон со значением до 25 мкР/час.
Напомним, ранее мы писали, что за минуту с крана вытекает до 8 литров: советы, как экономить воду.
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