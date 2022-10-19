Шкільні канікули 2022-23: коли почнуться і скільки триватимуть

Попри повномасштабну війну, яка триває в Україні вже майже 8 місяців, школярі продовжують здобувати освіту. Більшість навчальних закладів працює у дистанційному форматі. Проте і канікули ніхто не відміняв.

Графік канікул

осінні канікули – з 24 по 30 жовтня

зимові канікули – з 25 грудня 2022 по 8 січня 2023 року;

весняні канікули – з 17 березня по 2 квітня 2023 року;

літні канікули – з 25 травня по 1 вересня 2023 року.

Графік канікул у школах з триместровою системою

перші осінні канікули – з 3 по 9 жовтня;

другі осінні канікули – з 21 по 27 листопада;

новорічні (зимові) канікули – з 25 грудня 2022 по 8 січня 2023 року;

лютневі канікули – з 10 по 19 лютого;

весняні канікули – з 3 по 9 квітня;

літні канікули – з 25 травня по 1 вересня.

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