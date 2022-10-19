Шкільні канікули 2022-23: коли почнуться і скільки триватимуть
Шкільні канікули 2022-23: коли почнуться і скільки триватимуть
Сьогодні 09:00
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Попри повномасштабну війну, яка триває в Україні вже майже 8 місяців, школярі продовжують здобувати освіту. Більшість навчальних закладів працює у дистанційному форматі. Проте і канікули ніхто не відміняв.
Графік канікул
осінні канікули – з 24 по 30 жовтня
зимові канікули – з 25 грудня 2022 по 8 січня 2023 року;
весняні канікули – з 17 березня по 2 квітня 2023 року;
літні канікули – з 25 травня по 1 вересня 2023 року.
Графік канікул у школах з триместровою системою
перші осінні канікули – з 3 по 9 жовтня;
другі осінні канікули – з 21 по 27 листопада;
новорічні (зимові) канікули – з 25 грудня 2022 по 8 січня 2023 року;
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