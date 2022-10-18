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Задержали жителя Днепра, который убил 13-летнего мальчика

Сегодня 16:06
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В августе мужчина убил 13-летнего подростка, пока его родителей не было дома.

Новости Днепра про Задержали жителя Днепра, который убил 13-летнего мальчика

Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

17 октября в Днепре правоохранители проводили задержание 60-летнего мужчины. Оказалось, что тот убил 13-летнего мальчика.

Как рассказали в прокуратуре, у 60-летнего мужчины был конфликт с семьей погибшего. В августе он пришел домой к своим знакомым, убедился, что родителей подростка нет дома и выстрелил в ребенка. После чего он нанес многочисленные удары ножом его телу. К сожалению, от полученных трамв парень скончался на месте.

Более двух месяцев правоохранители разыскивали убийцу. Во время обысков в квартире подозреваемого и его гараже нашли гранаты, пистолеты, патроны и холодное оружие.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос по избранию подозреваемого меры пресечения – содержания под стражей.

Новости Днепра про Задержали жителя Днепра, который убил 13-летнего мальчика

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