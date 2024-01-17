Шестые по Украине: какая средняя пенсия в Днепропетровской области

В настоящее время в Украине насчитывается 10 миллионов пенсионеров. Такие данные предоставляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). 51% из них получают пенсии менее 4000 грн. В то же время, средняя пенсия в Украине в 2024 году составляет 5385 грн.
Меньше всего в среднем получают пенсионеры в Тернопольской области — 4070 грн, а больше всего — в Киеве: 7248 грн. Сейчас в 8 регионах страны средняя пенсия выше средней по стране.
В последние годы стало больше тех, кто получает более 4 тысяч гривен пенсии. Соответственно уменьшилось количество людей, которым за месяц насчитывают менее 3 тысяч.
За год средняя пенсия выросла на 16,5%.
В Днепропетровской области средняя пенсия составляет 5891 гривну. Таким образом, регион оказался на шестой строчке по размеру пенсии. ТОП-5 выглядит так:
Киев — 7249 грн
Ровенщина — 6674 грн
Донетчина — 6622 грн
Луганская область — 6334 грн
Житомирщина — 5924 грн
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