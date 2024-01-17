Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Шестые по Украине: какая средняя пенсия в Днепропетровской области

Сегодня 21:04
просмотров

В Днепропетровской области пенсионеры в среднем получают более 5 тысяч гривен.

Новости Днепра про Шестые по Украине: какая средняя пенсия в Днепропетровской области

В настоящее время в Украине насчитывается 10 миллионов пенсионеров. Такие данные предоставляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). 51% из них получают пенсии менее 4000 грн. В то же время, средняя пенсия в Украине в 2024 году составляет 5385 грн.

Меньше всего в среднем получают пенсионеры в Тернопольской области — 4070 грн, а больше всего — в Киеве: 7248 грн. Сейчас в 8 регионах страны средняя пенсия выше средней по стране.

В последние годы стало больше тех, кто получает более 4 тысяч гривен пенсии. Соответственно уменьшилось количество людей, которым за месяц насчитывают менее 3 тысяч.

За год средняя пенсия выросла на 16,5%.

В Днепропетровской области средняя пенсия составляет 5891 гривну. Таким образом, регион оказался на шестой строчке по размеру пенсии. ТОП-5 выглядит так:

Киев — 7249 грн
Ровенщина — 6674 грн
Донетчина — 6622 грн
Луганская область — 6334 грн
Житомирщина — 5924 грн

Читайте также:

Новости Днепра про Шестые по Украине: какая средняя пенсия в Днепропетровской областиУкраїнська Новости Днепра про Шестые по Украине: какая средняя пенсия в Днепропетровской областиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Днепровские метеорологи объяснили, почему в небе над Украиной видели два Солнца (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 22:06
Днепровские метеорологи объяснили, почему в небе над Украиной видели два Солнца (ВИДЕО)

В небе над соседней Николаевской областью видели необычное гало.

В Днепре 6-летний ребенок отравился наркотиками
Новости Днепра
Сегодня 20:15
В Днепре 6-летний ребенок отравился наркотиками

В Днепре спасают ребенка, отравившегося наркотиками.

На трассе Днепр — Кривой Рог, из врезавшегося в забор авто, на дорогу вылилось токсичное вещество
Новости Днепра
Сегодня 19:32
На трассе Днепр — Кривой Рог, из врезавшегося в забор авто, на дорогу вылилось токсичное вещество

На трассе Днепр – Кривой Рог из-за ДТП на дорогу…

Во время тревоги жители Днепра слышали мощный взрыв: официальный комментарий
Новости Днепра
Сегодня 17:38
Во время тревоги жители Днепра слышали мощный взрыв: официальный комментарий

Спасибо нашим защитникам!

Последние новости

Днепровские метеорологи объяснили, почему в небе над Украиной видели два Солнца (ВИДЕО)
Днепровские метеорологи объяснили, почему в небе над Украиной видели два Солнца (ВИДЕО)

В небе над соседней Николаевской областью видели необычное гало.

Сегодня 22:06
2
просмотров
Ушел из жизни легендарный журналист из Днепропетровщины
Ушел из жизни легендарный журналист из Днепропетровщины

Светлая память.

Сегодня 21:34
2
просмотров
В Днепре 6-летний ребенок отравился наркотиками
В Днепре 6-летний ребенок отравился наркотиками

В Днепре спасают ребенка, отравившегося наркотиками.

Сегодня 20:15
3
просмотров
На трассе Днепр — Кривой Рог, из врезавшегося в забор авто, на дорогу вылилось токсичное вещество
На трассе Днепр — Кривой Рог, из врезавшегося в забор авто, на дорогу вылилось токсичное вещество

На трассе Днепр – Кривой Рог из-за ДТП на дорогу вылился токсичный газ.

Сегодня 19:32
4
просмотров
Жителя Кривого Рога соседка затянула в суд, потому что тот с ней ругался
Жителя Кривого Рога соседка затянула в суд, потому что тот с ней ругался

В Кривом Роге мужчина за брань с соседкой оплатит штраф

Сегодня 18:40
4
просмотров
У жителя Днепропетровщины в гараже был схрон с оружием (ВИДЕО)
У жителя Днепропетровщины в гараже был схрон с оружием (ВИДЕО)

Теперь мужчине грозит от трех до семи лет заключения.

Сегодня 18:14
6
просмотров
Высел на кондиционере: в Кривом Роге спасали ребенка, который был снаружи балкона
Высел на кондиционере: в Кривом Роге спасали ребенка, который был снаружи балкона

В Кривом Роге спасали мальчика, повисшего на кондиционере.

Сегодня 17:54
3
просмотров
Во время тревоги жители Днепра слышали мощный взрыв: официальный комментарий
Во время тревоги жители Днепра слышали мощный взрыв: официальный комментарий

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 17:38
10
просмотров
Лечили электричеством и водами: как выглядела исчезнувшая больница в центре Днепра (ФОТО)
Лечили электричеством и водами: как выглядела исчезнувшая больница в центре Днепра (ФОТО)

В начала прошлого века в нашем городе было очень популярно лечение водами. Альтернативный метод лечение различных недугов пришел в Екатеринослав из стран Европы. Водолечение и лечение электрическим током было очень популярно среди населения и в городе возникло сразу несколько частных…

Сегодня 17:20
5
просмотров
В Днепре ответили на письма родителей с просьбой сделать работу садиков на полный день
В Днепре ответили на письма родителей с просьбой сделать работу садиков на полный день

Хотя некоторые детсады в Днепре открыли еще осенью, но они работают всего 4 часа в день.

Сегодня 17:05
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх