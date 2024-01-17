Шестые по Украине: какая средняя пенсия в Днепропетровской области

В Днепропетровской области пенсионеры в среднем получают более 5 тысяч гривен.

В настоящее время в Украине насчитывается 10 миллионов пенсионеров. Такие данные предоставляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). 51% из них получают пенсии менее 4000 грн. В то же время, средняя пенсия в Украине в 2024 году составляет 5385 грн.

Меньше всего в среднем получают пенсионеры в Тернопольской области — 4070 грн, а больше всего — в Киеве: 7248 грн. Сейчас в 8 регионах страны средняя пенсия выше средней по стране.

В последние годы стало больше тех, кто получает более 4 тысяч гривен пенсии. Соответственно уменьшилось количество людей, которым за месяц насчитывают менее 3 тысяч.

За год средняя пенсия выросла на 16,5%.

В Днепропетровской области средняя пенсия составляет 5891 гривну. Таким образом, регион оказался на шестой строчке по размеру пенсии. ТОП-5 выглядит так:

Киев — 7249 грн

Ровенщина — 6674 грн

Донетчина — 6622 грн

Луганская область — 6334 грн

Житомирщина — 5924 грн

Читайте также:

Українська Русский

Автор: