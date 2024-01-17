Шості по Україні: яка середня пенсія в Дніпропетровській області

Наразі в Україні налічується 10 мільйонів пенсіонерів. Такі дані надає Пенсійний фонд України (ПФУ). 51% з них отримують пенсії менш як 4000 грн. Водночас середня пенсія в Україні у 2024 році складає 5385 грн.
Найменше в середньому отримують пенсіонери на Тернопільщині — 4070 грн, а найбільше — у Києві: 7248 грн. Наразі у 8 регіонах країни середня пенсія вище за середню по країні.
Останніми роками побільшало тих, хто отримує більш як 4 тисячі гривень пенсії. Відповідно зменшилася кількість людей, яким за місяць нараховують менш як 3 тисячі.
За рік середня пенсія зросла на 16,5%.
У Дніпропетровській області середня пенсія становить 5 тисяч 891 гривню. Таким чином регіон опинився на шостій сходинці за розміром пенсії. ТОП-5 виглядає так:
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