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Шості по Україні: яка середня пенсія в Дніпропетровській області

Сьогодні 21:04
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У Дніпропетровській області пенсіонери в середньому отримують понад 5 тисяч гривень.

Новости Днепра про Шості по Україні: яка середня пенсія в Дніпропетровській області

Наразі в Україні налічується 10 мільйонів пенсіонерів. Такі дані надає Пенсійний фонд України (ПФУ). 51% з них отримують пенсії менш як 4000 грн. Водночас середня пенсія в Україні у 2024 році складає 5385 грн.

Найменше в середньому отримують пенсіонери на Тернопільщині — 4070 грн, а найбільше — у Києві: 7248 грн. Наразі у 8 регіонах країни середня пенсія вище за середню по країні. 

Останніми роками побільшало тих, хто отримує більш як 4 тисячі гривень пенсії. Відповідно зменшилася кількість людей, яким за місяць нараховують менш як 3 тисячі.

За рік середня пенсія зросла на 16,5%.

У Дніпропетровській області середня пенсія становить 5 тисяч 891 гривню. Таким чином регіон опинився на шостій сходинці за розміром пенсії. ТОП-5 виглядає так:

  • Київ – 7249 грн
  • Рівненщина – 6674 грн
  • Донеччина – 6622 грн
  • Луганщина – 6334 грн 
  • Житомирщина – 5924 грн 

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Новости Днепра про Шості по Україні: яка середня пенсія в Дніпропетровській областіУкраїнська

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