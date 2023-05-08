Семь танков, 540 оккупантов и 42 БПЛА: потери врага за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.23 ориентировочно составили:

По данным на утро понедельника, 8 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 540 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 194970 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили семь танков и 42 БПЛА.

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