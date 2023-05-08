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Семь танков, 540 оккупантов и 42 БПЛА: потери врага за сутки

Сегодня 09:30
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По данным на утро понедельника, 8 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 540 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 194970 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили семь танков и 42 БПЛА.

Новости Днепра про Семь танков, 540 оккупантов и 42 БПЛА: потери врага за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 194970 (+540) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3730 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 7253 (+5) ед,
  • артиллерийских систем — 3018 (+8) ед,
  • РСЗО — 554 (+0) ед,
  • средства ПВО — 306 (+0) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2614 (+42),
  • крылатые ракеты — 947 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5958 (+6) ед,
  • специальная техника — 384 (+4)

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Новости Днепра про Семь танков, 540 оккупантов и 42 БПЛА: потери врага за суткиУкраїнська Новости Днепра про Семь танков, 540 оккупантов и 42 БПЛА: потери врага за суткиРусский

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