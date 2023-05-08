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Сім танків, 540 окупантів та 42 БПЛА: втрати ворога за добу

Сьогодні 09:30
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За даними на ранок понеділка, 8 травня, українські військові ліквідували за добу 540 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 194 970 військових. Крім того, ЗСУ знищили сім танків та 42 БПЛА.

Новости Днепра про Сім танків, 540 окупантів та 42 БПЛА: втрати ворога за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 194970 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3730 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 7253 (+5) од,
  • артилерійських систем – 3018 (+8) од,
  • РСЗВ – 554 (+0) од,
  • засоби ППО – 306 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42),
  • крилаті ракети – 947 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5958 (+6) од,
  • спеціальна техніка – 384 (+4)

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Новости Днепра про Сім танків, 540 окупантів та 42 БПЛА: втрати ворога за добуУкраїнська Новости Днепра про Сім танків, 540 окупантів та 42 БПЛА: втрати ворога за добуРусский

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