Сім танків, 540 окупантів та 42 БПЛА: втрати ворога за добу
Сім танків, 540 окупантів та 42 БПЛА: втрати ворога за добу
Сьогодні 09:30
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За даними на ранок понеділка, 8 травня, українські військові ліквідували за добу 540 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 194 970 військових. Крім того, ЗСУ знищили сім танків та 42 БПЛА.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 194970 (+540) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3730 (+7) од,
бойових броньованих машин – 7253 (+5) од,
артилерійських систем – 3018 (+8) од,
РСЗВ – 554 (+0) од,
засоби ППО – 306 (+0) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42),
крилаті ракети – 947 (+0),
кораблі /катери – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5958 (+6) од,
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