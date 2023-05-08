Сім танків, 540 окупантів та 42 БПЛА: втрати ворога за добу

За даними на ранок понеділка, 8 травня, українські військові ліквідували за добу 540 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 194 970 військових. Крім того, ЗСУ знищили сім танків та 42 БПЛА.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 194970 (+540) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3730 (+7) од,

бойових броньованих машин – 7253 (+5) од,

артилерійських систем – 3018 (+8) од,

РСЗВ – 554 (+0) од,

засоби ППО – 306 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42),

крилаті ракети – 947 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5958 (+6) од,

спеціальна техніка – 384 (+4)

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