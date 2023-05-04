Сегодняшний обстрел Днепропетровщины: есть повреждения

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук.
«Здание фермерского хозяйства в Покровской громаде Никопольщины сегодня попало под вражеский огонь из тяжелой артиллерии. Там повреждены крыша и окна», — написал Лукашук в телеграм-канале.
Также после обеда враг обстрелял Никополь. Жертв нет.
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