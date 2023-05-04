Сьогоднішній обстріл Дніпропетровщини: є пошкодження

Про це повідомив голова облради Микола Лукашук.
“Будівля фермерського господарства в Покровській громаді Нікопольщини сьогодні потрапила під ворожий вогонь із важкої артилерії. Там пошкоджено дах та вікна”, – написав Лукашук у телеграм-каналі.
Також після обіду ворог обстріляв Нікополь. Жертв немає.
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