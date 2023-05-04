Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Сьогоднішній обстріл Дніпропетровщини: є пошкодження

Сьогодні 20:30
просмотров

У четвер російські окупанти обстріляли Покровську громаду Дніпропетровської області, у результаті було пошкоджено будівлю фермерського господарства.

Новости Днепра про Сьогоднішній обстріл Дніпропетровщини: є пошкодження

Про це повідомив голова облради Микола Лукашук.

“Будівля фермерського господарства в Покровській громаді Нікопольщини сьогодні потрапила під ворожий вогонь із важкої артилерії. Там пошкоджено дах та вікна”, – написав Лукашук у телеграм-каналі.

Також після обіду ворог обстріляв Нікополь. Жертв немає.

Читайте також:

Новости Днепра про Сьогоднішній обстріл Дніпропетровщини: є пошкодженняУкраїнська Новости Днепра про Сьогоднішній обстріл Дніпропетровщини: є пошкодженняРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Картину 16-річної криворожанки подарували Гілларі Клінтон
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Картину 16-річної криворожанки подарували Гілларі Клінтон

    Американська політична діячка Гілларі Клінтон отримала подарунок від 16-річної криворожанки…

    Рф продовжує вести загарбницьку війну: ситуація на фронті сьогодні 4 травня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Рф продовжує вести загарбницьку війну: ситуація на фронті сьогодні 4 травня

    Українські бійці відбили близько 50 атак у Донецькій області та…

    На Дніпропетровщині курсуватимуть чотири нові електрички
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    На Дніпропетровщині курсуватимуть чотири нові електрички

    У Дніпропетровській області 4 нові приміські поїзди почнуть курсувати з…

    Останніми словами були “Слава Україні”: історія бійця з полку “Дніпро-1”, який загинув, звільняючи Донеччину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:19
    Останніми словами були “Слава Україні”: історія бійця з полку “Дніпро-1”, який загинув, звільняючи Донеччину

    У поліції розповіли про бійця з полку "Дніпро-1", який загинув…

    Наверх