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Сегодня в Днепре не будет света 9 часов: проверьте свой адрес

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Новости Днепра про Сегодня в Днепре не будет света 9 часов: проверьте свой адрес

Сегодня, 5 октября, в Днепре не будет света с 08:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 5 октября с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. 152-й Дивизии: 1, 3, 3-А, 5;
  • ул. Василия Слипака: 44, 46, 48;
  • ул. Донская: 1;
  • ул. Кыргызская: 5, 10;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 103-Б, 105, 107;
  • ул. Майкопская: 2-18 (четные), 19-30, 30-А, 30-Б, 31-36, 36-А, 37-47, 47-А, 48-53, 53-А, 54-57, 59 -69 (нечетные);
  • ул. Пасечная: 33, 35, 39, 41, 43, 43-А, 44-61, 61-А, 62-66, 68-82 (четные);
  • ул. Подольская: 1-9 (нечетные), 9-А, 11, 13, 13-А;
  • ул. Уманская: 20, 22, 24, 26-30, 32, 34-40, 42, 44, 46, 46-А, 48, 48-А, 50-66 (четные), 66-А;
  • проезд Александра Гальченко: 17;
  • ул. Академика Янгеля: 2;
  • ул. Титова: 8, 13, 14А, 16, 18А, 20-25, 27, 28, 30, 32, 49.

Кроме того, днепровский филиал ООО «Газсети» будет сегодня осуществлять ремонтные работы на своей системе газоснабжения. Поэтому будет временно ограничено распределение природного газа для жильцов таких жилых домов:

  • ул. Берсеновская, 10, 12, 14, 16, 22, 34, 36, 74, 80;
  • ул. Марии Примаченко, 4, 2;
  • ул. Дубинина, 6;
  • ул. Лазаряна, 2, 22;
  • ул. Левко Лукьяненко, 16, 18, 20, 24;
  • ул. Полигонная, 10-Б, 10-Д.

Возобновить подачу газа должны после окончания регламентных работ.

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