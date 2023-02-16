Сегодня Украина вернула из российского плена сотню военных и гражданского

Ермак отметил, что многие из героев получили ранения разной тяжести.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец добавил, что каждый из возвращенных получит необходимую медицинскую помощь, пройдет реабилитацию, сможет восстановить документы и банковские карты.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщает, что один гражданский — это первый заместитель городского головыЭнергодара Иван Самойдюк.

«Он не сломался, отказался сотрудничать с врагом и был похищен оккупантами 19 марта прошлого года на блокпосту возле Благовещенки. После 333 дней неволи он возвращается у родным и близким», — отмечают в штабе.

Омбудсмен также напомнил, что с начала полномасштабной войны Украина смогла вернуть домой 1863 гражданина.