Сьогодні Україна повернула з російського полону сотню військових та цивільного

Про це повідомляє на керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед звільнених військових – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з “Азовсталі”. Цього разу всі звільнені військові в результаті обміну – рядовий та сержантський склад.
Єрмак зазначив, що багато з героїв отримали поранення різної тяжкості.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець додав, що кожен із повернених отримає необхідну медичну допомогу, пройде реабілітацію, зможе відновити документи та банківські картки.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє, що один цивільний – це перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк.
“Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня минулого року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких”, – зазначають у штабу.
Омбудсмен також нагадав, що від початку повномасштабної війни Україна змогла повернути додому 1863 громадян.
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