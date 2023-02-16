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Сьогодні Україна повернула з російського полону сотню військових та цивільного

Сьогодні 19:15
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Сьогодні, 16 лютого, пройшов черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів та один цивільний.

Новости Днепра про Сьогодні Україна повернула з російського полону сотню військових та цивільного

Про це повідомляє на керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених військових – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з “Азовсталі”. Цього разу всі звільнені військові в результаті обміну – рядовий та сержантський склад.

Єрмак зазначив, що багато з героїв отримали поранення різної тяжкості.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець додав, що кожен із повернених отримає необхідну медичну допомогу, пройде реабілітацію, зможе відновити документи та банківські картки.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє, що один цивільний – це перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк.

“Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня минулого року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких”, – зазначають у штабу.

Омбудсмен також нагадав, що від початку повномасштабної війни Україна змогла повернути додому 1863 громадян.

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