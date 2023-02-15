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В месяц платят 30 тыс грн: ТОП-10 дистанционных вакансий в Днепре

Сегодня 18:07
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Чтобы найти работу в Днепре, можно даже не выходить из дома. Дистанционный труд может принести от 6 до 45 ис грн  в месяц, в зависимости от опыта и профессии. Журналисты dnepr.info собрали подборку удаленных вакансий, на которых могут работать жители Днепра.

Новости Днепра про В месяц платят 30 тыс грн: ТОП-10 дистанционных вакансий в Днепре

Интернет-маркетолог, при условии наличия опыта в два года, может заработать от 30 до 45 тыс. грн. Будущий работник должен уметь работать с большими бюджетами, аналитикой, оптимизацией в конкретном виде трафика и иметь арбитражный опыт. В его обязанности будет входить составление стратегического плана, подготовка посадочных страниц, запуск рекламной кампании и аналитика.

Новости Днепра про В месяц платят 30 тыс грн: ТОП-10 дистанционных вакансий в Днепре

Системный администратор на дистанционной работе и с опытом один год может получать от 20 до 35 тыс. грн в месяц. На должность могут рассчитывать те, кто умеет администрировать серверы, писать скрипты, владеет основами программирования и работы с хостинговыми панелями. Среди требований также гибкое мышление, умение четко формировать идеи и работать с чужим кодом.

Новости Днепра про В месяц платят 30 тыс грн: ТОП-10 дистанционных вакансий в Днепре

Дизайнер-иллюстратор, умеющий работать с векторной графикой, может получать на дистанционной работе от 14 до 17 тыс грн в месяц. Надо будет создавать комиксы по сценарию, генерировать идеи по созданию иллюстраций. Среди требований опыт работы и умение работать с графическим планшетом.

Новости Днепра про В месяц платят 30 тыс грн: ТОП-10 дистанционных вакансий в Днепре

А вот дизайнер ювелирных украшений может зарабатывать всего от 6 до 15 тыс грн в месяц. При этом он должен иметь опыт работы два года, разрабатывать дизайнерские решения в определенной стилистике, проектировать новые уникальные коллекции, рисовать и делать эскизы для будущих изделий.

Новости Днепра про В месяц платят 30 тыс грн: ТОП-10 дистанционных вакансий в Днепре

Швея-конструктор женских сумочек может зарабатывать в месяц от 8 до 11 тыс. грн. Изделия будут шить из бархата. В месяц на начальном этапе нужно будет сделать до 15 сумок. Дальше может быть больше.

Новости Днепра про В месяц платят 30 тыс грн: ТОП-10 дистанционных вакансий в Днепре

SMM-менеджер может заработать от 10 до 15 тыс. грн в месяц. При этом он должен иметь от одного года опыта. Будущий рабочий должен уметь разрабатывать контент-план, анализировать контент конкурентов, монтировать видео, писать сценарии для коротких клипов, работать с блоггерами и вести социальные сети кампании, а также уметь настроить таргетированную рекламу.

Новости Днепра про В месяц платят 30 тыс грн: ТОП-10 дистанционных вакансий в Днепре

Менеджер по онлан-продаже может получать 18 тыс. грн в месяц плюс процент от продаж. Дистанционный сотрудник должен будет прорабатывать входящие заявки, звонить по телефону и подбирать график обучения, продавать абонементы регулярного обучения новым клиентам, вести календарь уроков. Среди требований: владение английским языком на уровне С1, опыт работы с англоязычными клиентами, наличие эмпатии и навыков коммуникации.

Новости Днепра про В месяц платят 30 тыс грн: ТОП-10 дистанционных вакансий в Днепре

А вот преподаватель-методист по математике может за месяц заработать 20 тыс. грн. Для получения должности требуется опыт преподавания более 2 лет и высокие требования к качеству обучения.

Новости Днепра про В месяц платят 30 тыс грн: ТОП-10 дистанционных вакансий в Днепре

В два раза больше – 40 тыс. грн может заработать методист, руководитель групповых занятий в онлайн-школе английского языка. Для этого нужно иметь опыт преподавания 1 год, владеть английским на уровне С1, быть стрессоустойчивым и уметь критически мыслить, быть положительным и в хорошем настроении.

Новости Днепра про В месяц платят 30 тыс грн: ТОП-10 дистанционных вакансий в Днепре

Работая удаленно оператором call-центра и одновременно менеджером по продажам можно заработать от 11,6 до 18,3 тыс. грн в месяц. Основное занятие будущего оператора – продажи и консультации клиентов. Все остальное обещают рассказать во время собеседования.

Новости Днепра про В месяц платят 30 тыс грн: ТОП-10 дистанционных вакансий в Днепре

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Новости Днепра про В месяц платят 30 тыс грн: ТОП-10 дистанционных вакансий в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про В месяц платят 30 тыс грн: ТОП-10 дистанционных вакансий в ДнепреРусский

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