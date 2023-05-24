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Сегодня под вражеским артогнем оказался Никополь

Сегодня 22:00
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К счастью, погибших или травмированных среди населения нет.

Новости Днепра про Сегодня под вражеским артогнем оказался Никополь

 Об очередной атаке россиян на Никополь сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
 
Заметил, что стреляли из артиллерии.
 
Глава Никополя Александр Саюк отметил, что продолжается устранение последствий атак и предупредил жителей, что угроза обстрелов остается.
 
В других общинах день прошел тихо.

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