Сьогодні під ворожим артвогнем опинився Нікополь

На щастя, загиблих або травмованих серед населення немає.

Про чергову атаку росіян на Нікополь повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Зазначив, що стріляли з артилерії.

Очільник Нікополя Олександр Саюк зазначив, що триває усунення наслідків атак і попередив мешканців, що загроза обстрілів залишається.

В інших громадах день пройшов тихо.

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