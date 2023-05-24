Сьогодні під ворожим артвогнем опинився Нікополь

Про чергову атаку росіян на Нікополь повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Зазначив, що стріляли з артилерії.
Очільник Нікополя Олександр Саюк зазначив, що триває усунення наслідків атак і попередив мешканців, що загроза обстрілів залишається.
В інших громадах день пройшов тихо.
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