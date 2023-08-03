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Сегодня на Днепропетровщине будет громко: предупреждают о взрывах

Сегодня 09:33
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Без паники!

Новости Днепра про Сегодня на Днепропетровщине будет громко: предупреждают о взрывах

Сегодня, 3 августа, в Кривом Роге будет громко.

Так, в производственных целях будут проведены плановые взрывы:

  • в 12:00 – в карьере «№3» ПАО «АМКР» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы),
  • в 13:00 – в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район),
  • в 14:00 – в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы),
  • в 15:00 – в карьере «Глеюватский» ЧАО «ЦГОК» (Покровский район).

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Кроме того, с 10:00 до 16:00 промышленно-производственное предприятие будет проводить плановые испытательные взрывные работы (Терновский район).

Вилкул отметил, что все взрывы под контролем, поэтому причин для беспокойства нет.

Но ни в коем случае не игнорируйте тревоги!

Новости Днепра про Сегодня на Днепропетровщине будет громко: предупреждают о взрывах

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