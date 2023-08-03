Сегодня на Днепропетровщине будет громко: предупреждают о взрывах

Сегодня, 3 августа, в Кривом Роге будет громко.
Так, в производственных целях будут проведены плановые взрывы:
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Кроме того, с 10:00 до 16:00 промышленно-производственное предприятие будет проводить плановые испытательные взрывные работы (Терновский район).
Вилкул отметил, что все взрывы под контролем, поэтому причин для беспокойства нет.
Но ни в коем случае не игнорируйте тревоги!
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