Сегодня на четырех улицах Днепра на несколько часов отключат свет: адреса

Частная энергетическая компания ЦЭК с 08:00 до 17:00 будет проводить плановые работы.

Отключение света будет по следующим адресам:

ул. Гладкова: 25, 27, 29, 31;

ул. Казакевича: 1, 3;

просп. Богдана Хмельницкого: 125;

ул. Инженерная: 4, 6.

С информацией о плановых отключениях электричества частной энергетической компанией ЦЭК на ближайшие дни можно ознакомиться в телеграмм-канале: https://t.me/cek_info

Накануне в КП «Днепрводоканал» зафиксировались обесточивания частными энергетическими компаниями ДТЭК и ЦЭК. На повышающих насосных станциях в районе улицы Николая Михновского и проспекта Гагарина не было питания от 30 минут до 1 часа. В течение дня электроэнергию включили, после чего было восстановлено водоснабжение.

По состоянию на 06:00 на всех объектах КП «Днепрводоканал», а также теплоснабжающих предприятиях: КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр» обесточивания отсутствуют.

Накануне коммунальщики Днепра выполнили немалый объем работ на разных объектах. Только бригады КП «Днепрводоканал» очистили 26 засоров на сетях водоотведения, а также устранили 31 повреждение на сетях водоснабжения.

Среди последних работ авария на водопроводе по ул. Сержанта Литвищенко, 58. Коммунальщики справились на объекте менее чем за час и возобновили водоснабжение поселка Игрень.

И почти 12 часов КП «Теплоэнерго» работало на порыве теплосети по ул. Гладкова, 25. Поздно вечером работы завершено, подача тепла возобновлена.

Сегодня аварийные бригады КП «Днепрводоканал» и тепловики будут работать по новым заявкам от горожан и ликвидации аварийных ситуаций.

В частности, для проведения работ на внутридомовых сетях по просьбе ЖЭКа прекращено водоснабжение по ул. Калиновой, 15. Подача воды будет возобновлена по завершению работ.

В случае возникновения проблемных ситуаций на сетях водо- и теплоснабжения, коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены и теплом, и водой.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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