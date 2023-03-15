Он до последнего дыхания защищал Украину: сегодня похоронят защитника из Каменского

По информации мэра Каменского Андрея Белоусова, родился Александр 30 апреля 1994 года. В 2017 году окончил Запорожский национальный университет. С 2013 по 2018 год работал в ООО «Агрос». Мужчина с 2018 находился на контракте в Вооруженных Силах Украины.
Погиб 9 февраля в бою в Донецкой области, защищая Украину от оккупантов. У Александра остались жена, сын, родители и сестра.
Панихида состоится 15 марта в 11:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (ул. Сергея Слисаренко, 34). Похоронят воина в 12:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.
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