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Он до последнего дыхания защищал Украину: сегодня похоронят защитника из Каменского

Сегодня 06:45
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В Донецкой области в бою погиб старший солдат Кузьмин Александр Васильевич из Каменского.

Новости Днепра про Он до последнего дыхания защищал Украину: сегодня похоронят защитника из Каменского

По информации мэра Каменского Андрея Белоусова, родился Александр 30 апреля 1994 года. В 2017 году окончил Запорожский национальный университет. С 2013 по 2018 год работал в ООО «Агрос». Мужчина с 2018 находился на контракте в Вооруженных Силах Украины.

Погиб 9 февраля в бою в Донецкой области, защищая Украину от оккупантов. У Александра остались жена, сын, родители и сестра.

Панихида состоится 15 марта в 11:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (ул. Сергея Слисаренко, 34). Похоронят воина в 12:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.

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