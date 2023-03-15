Сьогодні на чотирьох вулицях Дніпра на декілька годин відключать світло: адреси

Приватна енергетична компанія ЦЕК з 08:00 до 17:00 проводитиме планові роботи.

Відключення світла буде за такими адресами:

вул. Гладкова: 25, 27, 29, 31;

вул. Казакевича: 1, 3;

просп. Богдана Хмельницького: 125;

вул. Інженерна: 4, 6.

З інформацією про планові відключення електрики приватною енергетичною компанією ЦЕК на найближчі дні можна ознайомитися у телеграм-каналі: https://t.me/cek_info

Напередодні у КП «Дніпроводоканал» зафіксувалися знеструмлення приватними енергетичними компаніями ДТЕК та ЦЕК. На підвищувальних насосних станціях в районі вулиці Миколи Міхновського та проспекту Гагаріна не було живлення від 30 хвилин до 1 години. Протягом дня електроенергію включили, після чого було відновлено водопостачання.

Станом на 06:00 на всіх об’єктах КП «Дніпроводоканал», а також на теплопостачальних підприємствах: КП «Теплоенерго», КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро» знеструмлення відсутні.

Напередодні комунальники Дніпра виконали чималий об’єм робіт на різних об’єктах. Тільки бригади КП «Дніпроводоканал» очистили 26 засмічень на мережах водовідведення, а також усунули 31 пошкодження на мережах водопостачання.

Серед крайніх робіт аварія на водоводі по вул. Сержанта Литвищенко, 58. Комунальники впоралися на об’єкті менш, ніж за годину і відновили водопостачання селища Ігрень.

І майже 12 годин КП «Теплоенерго» працювало на пориві тепломережі по вул. Гладкова, 25. Пізно ввечері роботи завершено, подачу тепла відновлено.

Сьогодні аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» та тепловики працюватимуть за новими заявками від містян та на ліквідації аварійних ситуацій.

Зокрема, для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах на прохання ЖЕКу припинено водопостачання по вул. Калиновій, 15. Подачу води буде відновлено по завершенню робіт.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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