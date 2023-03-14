Життя перемагає: у Дніпрі розповіли, скільки діток народилося за минулу добу

Так, мешканці Дніпра працюють, створюють сім’ї та народжують дітей.
Тільки за минулу добу, 13 березня, у нашому місті на світ з’явилися 13 діток.
Про це повідомила Дніпровська міська рада.
Із них 6 дівчаток та 7 хлопчиків. Одне немовля народила жінка-переселенка.
Бажаємо матусям та їхнім діткам щастя, миру та здоров’я!
Життя переможе!
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