Как работает общественный транспорт Днепра 15 марта: важная информация

Всего на маршруты электротранспорта вышли 206 единиц подвижного состава.
Расписание движения электротранспорта можно узнать:
Также по городу на 90 автобусных маршрутах курсирует 738 автобусов (из них 143 – большой вместимости).
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