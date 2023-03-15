Как работает общественный транспорт Днепра 15 марта: важная информация

Также по городу на 90 автобусных маршрутах курсирует 738 автобусов (из них 143 – большой вместимости).

Всего на маршруты электротранспорта вышли 206 единиц подвижного состава.

Сегодня, 15 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

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