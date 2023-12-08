Самый длинный подземный переход в Днепре: как найти «рекордсмена» и как он выглядит

В Днепре напомнили о самом длинном подземном переходе.

В Днепре много подземных переходов. Некоторые люди пользуются ними каждый день, но и не знают, что эти переправы на самом деле достаточно уникальны. К примеру, через самый длинный в городе переход ежедневно проходят сотни людей.

На левом берегу под железнодорожной станцией «Нижнеднепровск» (оттуда и название) проложен подземный переход длиной почти 90 метров. О самой длинной переправе напомнил днепрянин Владимир Егоров.

Как отмечает городской исследователь, благодаря переходу можно попасть с улицы Каруны в переулок Юннатов, минуя железную дорогу.

Этот подземный переход получил название «Нижнеднепровский» под названием ж.д. станции, под которой он проложен. Это самый длинный подземный переход в Днепре. Длина его составляет около 90 метров. С улицы Каруны им можно попасть на пер. Юннатов (и обратно соответственно).

Выглядит подземный переход достаточно загадочно. О нем можно было бы сочинить немало городских легенд, но это обычная дорога для сотен днепрян, которым нужно бежать по делам на соседнюю улицу.

Внутри горят лампочки, которые иногда перегорают, и тогда подземный переход можно использовать при съемке хоррора. Но в целом переправа достаточно чистая и удобная.

Для понимания масштабов:

Читайте также:

Українська Русский

Автор: