Найдовший підземний перехід у Дніпрі: як знайти “рекордсмена” та як він виглядає

У Дніпрі чимало підземних переходів. Деякими із них люди користуються кожного дня, але і не знають, що ці переправи насправді досить унікальні. До прикладу, через найдовший у місті перехід щодня проходять сотні людей.
На лівому березі, під залізничною станцією “Нижньодніпровськ” (звідти і назва) прокладений підземний перехід довжиною майже 90 метрів. Про найдовшу переправу нагадав дніпрянин Володимир Єгоров.
Як зазначає міський дослідник, завдяки переходу можна потрапити з вулиці Каруни до провулка Юннатів, минаючи залізницю.
Цей підземний перехід отримав назву “Нижньодніпровський” за назвою ж.д. станції, під якою він прокладений. Це найдовший підземний перехід у Дніпрі. Довжина його становить майже 90 метрів. З вулиці Каруни ним можна потрапити на пров. Юннатів (і назад відповідно).
Виглядає підземний перехід досить загадково. Про нього можна було б скласти чимало міських легенд, але це звичайна дорога для сотень дніпрян, яким треба бігти у справах на сусідню вулицю.
Всередині горять лампочки, які іноді перегорають, і тоді підземний перехід можна використовувати під час знімання хоррору. Але в цілому переправа досить охайна та зручна.
Для розуміння масштабів:
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