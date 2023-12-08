Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Найдовший підземний перехід у Дніпрі: як знайти “рекордсмена” та як він виглядає

Найдовший підземний перехід у Дніпрі: як знайти “рекордсмена” та як він виглядає

Сьогодні 22:04
просмотров

У Дніпрі нагадали про найдовший підземний перехід.

Новости Днепра про Найдовший підземний перехід у Дніпрі: як знайти

У Дніпрі чимало підземних переходів. Деякими із них люди користуються кожного дня, але і не знають, що ці переправи насправді досить унікальні. До прикладу, через найдовший у місті перехід щодня проходять сотні людей. 

На лівому березі, під залізничною станцією “Нижньодніпровськ” (звідти і назва) прокладений підземний перехід довжиною майже 90 метрів. Про найдовшу переправу нагадав дніпрянин Володимир Єгоров.

Як зазначає міський дослідник, завдяки переходу можна потрапити з вулиці Каруни до провулка Юннатів, минаючи залізницю. 

Цей підземний перехід отримав назву “Нижньодніпровський” за назвою ж.д. станції, під якою він прокладений. Це найдовший підземний перехід у Дніпрі. Довжина його становить майже 90 метрів. З вулиці Каруни ним можна потрапити на пров. Юннатів (і назад відповідно).

Виглядає підземний перехід досить загадково. Про нього можна було б скласти чимало міських легенд, але це звичайна дорога для сотень дніпрян, яким треба бігти у справах на сусідню вулицю. 

Всередині горять лампочки, які іноді перегорають, і тоді підземний перехід можна використовувати під час знімання хоррору. Але в цілому переправа досить охайна та зручна. 

Новости Днепра про Найдовший підземний перехід у Дніпрі: як знайти

Новости Днепра про Найдовший підземний перехід у Дніпрі: як знайти

Новости Днепра про Найдовший підземний перехід у Дніпрі: як знайти

Для розуміння масштабів:

Новости Днепра про Найдовший підземний перехід у Дніпрі: як знайти

Читайте також:

Новости Днепра про Найдовший підземний перехід у Дніпрі: як знайти Українська Новости Днепра про Найдовший підземний перехід у Дніпрі: як знайти Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

До України та Дніпра знову не можна ввозити товари з Бельгії: що під забороною
Новини Дніпра
Сьогодні 21:40
До України та Дніпра знову не можна ввозити товари з Бельгії: що під забороною

На територію Дніпропетровщини заборонено завозити деякі вантажі з Бельгії.

Внаслідок ракетної атаки на Павлоградський район пошкоджено храм з 200-літньою історією
Новини Дніпра
Сьогодні 21:08
Внаслідок ракетної атаки на Павлоградський район пошкоджено храм з 200-літньою історією

У Павлоградському районі під час ранкового ракетного обстрілу постраждав церковний…

У Дніпрі зі списку “Почесних громадян міста” викреслять двох відомих діячів: про кого йде мова
Новини Дніпра
Сьогодні 20:10
У Дніпрі зі списку “Почесних громадян міста” викреслять двох відомих діячів: про кого йде мова

У Дніпрі позбавлять звання "Почесний громадянин міста" Леоніда Брєжнева та…

У Дніпрі хибний виклик на пожежу закінчився порятунком хворого чоловіка
Новини Дніпра
Сьогодні 18:28
У Дніпрі хибний виклик на пожежу закінчився порятунком хворого чоловіка

У Дніпрі рятувальників покликали на пожежу якої не було.

Наверх