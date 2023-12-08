У Дніпропетровській області утворили нове селище

На карті Дніпропетровщини з'явиться нове село.

На Дніпропетровщині створили нове село розміром 32,3 гектара. Рішення підтримали депутати на сесії Дніпропетровської обласної ради. Як повідомили у Дніпропетровській обласній раді, новостворене селище Південне включили до складу Новоолександрівської сільської територіальної громади.

Це неподалік Дніпра, а саме у Дніпровському районі зі сторони Запорізької області.

Також під час сесії депутати підтримали перейменування кількох населених пунктів. Село Перше Травня Кам’янського району на село Богодарівка, а село Чкаловка Кам’янського району на село Чубарівка.

Заодно ухвалили ліміт на вирубку новорічних дерев – 11 тисяч.

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