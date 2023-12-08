Мешканці правого берега Дніпра повідомляють, що вода починає з’являтися: що відомо

Уночі 8 грудня у Дніпрі стався масштабний прорив на магістральному водогоні діаметром 1200 мм на вул. Набережна Заводська.

Через це відсутнє водопостачання у нижній частині міста – від ж/м Покровський до ж/м Перемога-6. Також через відсутність холодної води частково зупинено і роботу котелень у правобережній частині міста.

Комунальники вже працюють над усуненням пошкодження.

Через деякий час у мережі дніпряни почали писати, що вода починає з’являтися, зокрема, у мешканців ж/м Перемога.

Однак радіти рано, адже аварійні роботи на водогоні тривають, комунальники стверджують, що мають закінчити їх до 22:00 (і це приблизно). Також знадобиться час на те, щоб заповнити систему водою, тому повноцінну подачу води обіцяють відновити тільки вранці 9 грудня.

Нагадаємо, раніше ми писали, де мешканці правого берега можуть набрати технічну воду.

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