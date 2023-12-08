Мешканці правого берега Дніпра повідомляють, що вода починає з’являтися: що відомо

Через це відсутнє водопостачання у нижній частині міста – від ж/м Покровський до ж/м Перемога-6. Також через відсутність холодної води частково зупинено і роботу котелень у правобережній частині міста.
Комунальники вже працюють над усуненням пошкодження.
Через деякий час у мережі дніпряни почали писати, що вода починає з’являтися, зокрема, у мешканців ж/м Перемога.
Однак радіти рано, адже аварійні роботи на водогоні тривають, комунальники стверджують, що мають закінчити їх до 22:00 (і це приблизно). Також знадобиться час на те, щоб заповнити систему водою, тому повноцінну подачу води обіцяють відновити тільки вранці 9 грудня.
Нагадаємо, раніше ми писали, де мешканці правого берега можуть набрати технічну воду.
Читайте також:
Автор:
На ранок стало краще!
В ОВА показали фото з місця удару по Павлоградському району.
У Дніпрі вночі 8 грудня стався прорив на магістральному водогоні…
Дніпропетровщина лідер за кількістю вакансій на ринку праці.