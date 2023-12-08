У Дніпрі на 11-15 грудня запланували масштабне відключення світла: усі адреси

Будьте готові!

У Дніпрі з понеділка, 11 грудня, до п’ятниці, 15 грудня, будуть вимикати світло.

Причина – проведення планових ремонтних робіт компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Отже, 11 грудня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

вул. Гладкова: 36;

вул. Інженерна: 7Б, 11, 12;

вул. Казакевича: 9;

вул. Калузька: 2;

вул. Козака Мамая: 4-20 (парні).

На 12 грудня вимкнення поки не заплановані.

13 грудня з 08:00 до 17:00:

вул. Василя Сліпака 51;

вул. Гладкова: 35- 39, 43,45,47;

вул. Інженерна: 7Б, 9, 11, 12;

вул. Казакевича: 9;

вул. Калузька: 2;

вул. Козака Мамая: 4-20 (парні);

вул. Солідарна: 2, 4А;

вул. Перемоги: 113Б.

14 грудня з 08:00 до 17:00:

просп. Олександра Поля: 98А, 100, 102Б, 104Л;

вул. Гладкова: 22-32 (парні);

вул. Інженерна: 8, 10;

вул. Казакевича: 5, 7.

15 грудня з 08:00 до 17:00:

вул. Титова: 13, 13Б, 29, 34Д;

вул. Макарова: 27А.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у міськраді розповіли, коли відновлять подачу води на правому березі Дніпра.

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