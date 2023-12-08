Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на 11-15 грудня запланували масштабне відключення світла: усі адреси

У Дніпрі на 11-15 грудня запланували масштабне відключення світла: усі адреси

Сьогодні 16:36
просмотров

Будьте готові!

Новости Днепра про У Дніпрі на 11-15 грудня запланували масштабне відключення світла: усі адреси

У Дніпрі з понеділка, 11 грудня, до п’ятниці, 15 грудня, будуть вимикати світло.

Причина – проведення планових ремонтних робіт компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Отже, 11 грудня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

  • вул. Гладкова: 36;
  • вул. Інженерна: 7Б, 11, 12;
  • вул. Казакевича: 9;
  • вул. Калузька: 2;
  • вул. Козака Мамая: 4-20 (парні).

На 12 грудня вимкнення поки не заплановані.

13 грудня з 08:00 до 17:00:

  • вул. Василя Сліпака 51;
  • вул. Гладкова: 35- 39, 43,45,47;
  • вул. Інженерна: 7Б, 9, 11, 12;
  • вул. Казакевича: 9;
  • вул. Калузька: 2;
  • вул. Козака Мамая: 4-20 (парні);
  • вул. Солідарна: 2, 4А;
  • вул. Перемоги: 113Б.

14 грудня з 08:00 до 17:00:

  • просп. Олександра Поля: 98А, 100, 102Б, 104Л;
  • вул. Гладкова: 22-32 (парні);
  • вул. Інженерна: 8, 10;
  • вул. Казакевича: 5, 7.

15 грудня з 08:00 до 17:00:

  • вул. Титова: 13, 13Б, 29, 34Д;
  • вул. Макарова: 27А.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у міськраді розповіли, коли відновлять подачу води на правому березі Дніпра.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на 11-15 грудня запланували масштабне відключення світла: усі адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на 11-15 грудня запланували масштабне відключення світла: усі адресиРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпропетровській області утворили нове селище
Новини Дніпра
Сьогодні 16:18
У Дніпропетровській області утворили нове селище

На карті Дніпропетровщини з'явиться нове село.

Розливали з 5-літрових пляшок: у магазинах Дніпра виявили безакцизний алкоголь
Новини Дніпра
Сьогодні 15:33
Розливали з 5-літрових пляшок: у магазинах Дніпра виявили безакцизний алкоголь

У Дніпрі викрили магазини, де продавали контрафактний алкоголь.

Як мешканцю Дніпра знайти сімейного лікаря, не виходячи з дому: інструкція
Новини Дніпра
Сьогодні 14:39
Як мешканцю Дніпра знайти сімейного лікаря, не виходячи з дому: інструкція

Щоб отримувати медичні послуги у Дніпрі – направлення на обстеження,…

“Рейди” спортзалами Дніпра та Києва: в одному із українських ТЦК зробили заяву
Новини Дніпра
Сьогодні 14:34
“Рейди” спортзалами Дніпра та Києва: в одному із українських ТЦК зробили заяву

З'явився перший офіційний коментар щодо відео, де військкоми навідуються у…

Наверх