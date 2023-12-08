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Новини У Дніпрі на 11-15 грудня запланували масштабне відключення світла: усі адреси
У Дніпрі на 11-15 грудня запланували масштабне відключення світла: усі адреси
Будьте готові!
У Дніпрі з понеділка, 11 грудня, до п’ятниці, 15 грудня, будуть вимикати світло.
Причина – проведення планових ремонтних робіт компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.
Отже,
11 грудня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:
вул. Гладкова: 36;
вул. Інженерна: 7Б, 11, 12;
вул. Казакевича: 9;
вул. Калузька: 2;
вул. Козака Мамая: 4-20 (парні).
На
12 грудня вимкнення поки не заплановані.
13 грудня з 08:00 до 17:00:
вул. Василя Сліпака 51;
вул. Гладкова: 35- 39, 43,45,47;
вул. Інженерна: 7Б, 9, 11, 12;
вул. Казакевича: 9;
вул. Калузька: 2;
вул. Козака Мамая: 4-20 (парні);
вул. Солідарна: 2, 4А;
вул. Перемоги: 113Б.
14 грудня з 08:00 до 17:00:
просп. Олександра Поля: 98А, 100, 102Б, 104Л;
вул. Гладкова: 22-32 (парні);
вул. Інженерна: 8, 10;
вул. Казакевича: 5, 7.
15 грудня з 08:00 до 17:00:
вул. Титова: 13, 13Б, 29, 34Д;
вул. Макарова: 27А.
Нагадаємо, раніше ми писали, що
у міськраді розповіли, коли відновлять подачу води на правому березі Дніпра.
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