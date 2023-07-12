Самые тревожные регионы Украины: Днепропетровщина вошла в топ-10

Днепропетровская область занимает в этом списке шестое место. За 500 дней полномасштабной войны в нашем регионе было зафиксировано 1846 тревог, общая продолжительность которых составляет 61 день, 16 часов и 55 минут.

Луганская область возглавила список наиболее тревожных регионов, всего с двумя оповещениями и общей продолжительностью 463 дня, 19 часов и 39 минут. Второе место занял Крым, третье заняла Донецкая область.

В социальных сетях опубликованы рейтинги самых тревожных регионов Украины с начала полномасштабного вторжения.

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