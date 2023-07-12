В «Укрзализныце» рассказали, будут ли поезда в Прагу, Краков, Берлин и другие европейские города из Украины

В последнее время украинцы интересуются, почему так мало железнодорожных рейсов из Украины в Европу? Будут ли поезда в Прагу, Краков, Вроцлав, Берлин, Бухарест?

В «Укрзализныце» ответили на эти вопросы.

Как сообщили в пресс-службе компании, для путешествий в украинских поездах за границу, к сожалению, есть существенное ограничение — ширина колеи.

В Европе распространена так называемая европейская колея. У нее расстояние между внутренними краями рельсов составляет 1435 мм. А в Украине сейчас пути имеют ширину 1520 мм. И подвижной состав для них, соответственно, используется другой. Поэтому невозможно запускать поезда куда угодно и поставить на рейсы любые вагоны.

На границе с ЕС есть участки совмещенной колеи — 1520 и 1435 мм, где могут двигаться поезда двух стандартов. А в Хелм и Перемышль, куда поезда из Украины курсируют каждый день, заведена широкая колея.

Сейчас «Укрзализныця» активно работает над тем, чтобы построить пассажирские хабы для пересадки. Кроме того, продолжают переговоры с польской стороной по запуску по маршруту Киев-Варшава поезда из вагонов стандартного для Украины габарита.

Возможно, скоро благодаря этим шагам украинцы смогут ездить в разные европейские города поездами – хоть и с пересадками.

А здесь вы можете посмотреть, какие поезда «Укрзализныци» уже курсируют в Европу.

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