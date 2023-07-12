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Найтривожніші регіони України: Дніпропетровщина увійшла в топ-10

Сьогодні 21:15
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У соціальних мережах опубліковано рейтинги найтривожніших регіонів України з початку повномасштабного вторгнення.

Новости Днепра про Найтривожніші регіони України: Дніпропетровщина увійшла в топ-10

Луганська область очолила список найбільш тривожних регіонів, всього з двома оповіщеннями та загальною тривалістю 463 дні, 19 годин та 39 хвилин. Друге місце посів Крим, а третє зайняла Донецька область.

Дніпропетровська область посідає у цьому списку шосте місце. За 500 днів повномасштабної війни у нашому регіоні було зафіксовано 1 846 тривог, загальна тривалість яких становить 61 день, 16 годин і 55 хвилин.

Замикає список «найтривожніших регіонів» Закарпаття, де за 14 днів 21 годину 6 хвилин зафіксовано 296 сигналів тривог, загальною тривалістю 14 днів, 21 годину та 6 хвилин. Столиця посіла ж13 місце у спільному рейтингу.

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Новости Днепра про Найтривожніші регіони України: Дніпропетровщина увійшла в топ-10Українська Новости Днепра про Найтривожніші регіони України: Дніпропетровщина увійшла в топ-10Русский

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