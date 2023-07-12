В “Укрзалізниці” розповіли, чи будуть потяги до Праги, Кракова, Берліна та інших європейських міст з України

Останнім часом українці цікавляться, чому так мало залізничних рейсів з України до Європи? Чи будуть потяги до Праги, Кракова, Вроцлава, Берліна, Бухареста?

В “Укрзалізниці” відповіли на ці питання.

Як повідомили у пресслужбі компанії, для подорожей в українських поїздах за кордон, на жаль, є суттєве обмеження — ширина колії.

У Європі поширена так звана європейська колія. У неї відстань між внутрішніми краями рейок становить 1435 мм. А в Україні зараз колії мають ширину 1520 мм. І рухомий склад для них, відповідно, використовується інший. Саме тому неможливо запускати поїзди куди завгодно й поставити на рейси будь-які вагони.

У прикордонні з ЄС є ділянки суміщеної колії — 1520 та 1435 мм, де можуть рухатися поїзди двох стандартів. А до Хелма і Перемишля, куди потяги з України курсують щодня, заведено широку колію.

Зараз “Укрзалізниця” активно працює над тим, щоб побудувати пасажирські хаби для пересадки. Крім того, продовжують перемовини з польською стороною по запуску за маршрутом Київ — Варшава поїзда з вагонів стандартного для України габариту.

Можливо, скоро завдяки цим крокам українці зможуть їздити до різних європейських міст потягами – хоч і з пересадками.

А тут ви можете подивитися, які поїзди “Укрзалізниці” вже курсують до Європи.

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