У мешканців одного із житломасивів Дніпра о 22:00 вимкнуть воду: подробиці

Зробіть запаси!

Сьогодні, 12 липня, з 22:00 мешканці житлового масиву Лівобережний-3 залишаться без води.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Причина – проведення аварійних робіт на вул. Донецьке шосе/вул. Березинська.

Зазначається, що відновлення водопостачання заплановано на завтра, 13 липня.

Тому про всяк випадок зробіть вдома запаси води!

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, коли зневодненим районам Дніпропетровщини повернуть водопостачання.

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