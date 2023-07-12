У мешканців одного із житломасивів Дніпра о 22:00 вимкнуть воду: подробиці

Сьогодні, 12 липня, з 22:00 мешканці житлового масиву Лівобережний-3 залишаться без води.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Причина – проведення аварійних робіт на вул. Донецьке шосе/вул. Березинська.
Зазначається, що відновлення водопостачання заплановано на завтра, 13 липня.
Тому про всяк випадок зробіть вдома запаси води!
Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, коли зневодненим районам Дніпропетровщини повернуть водопостачання.
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