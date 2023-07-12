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  • У мешканців одного із житломасивів Дніпра о 22:00 вимкнуть воду: подробиці

У мешканців одного із житломасивів Дніпра о 22:00 вимкнуть воду: подробиці

Сьогодні 16:34
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Зробіть запаси!

Новости Днепра про У мешканців одного із житломасивів Дніпра о 22:00 вимкнуть воду: подробиці

Сьогодні, 12 липня, з 22:00 мешканці житлового масиву Лівобережний-3 залишаться без води.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Причина – проведення аварійних робіт на вул. Донецьке шосе/вул. Березинська.

Зазначається, що відновлення водопостачання заплановано на завтра, 13 липня.

Тому про всяк випадок зробіть вдома запаси води!

Новости Днепра про У мешканців одного із житломасивів Дніпра о 22:00 вимкнуть воду: подробиці

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, коли зневодненим районам Дніпропетровщини повернуть водопостачання.

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Новости Днепра про У мешканців одного із житломасивів Дніпра о 22:00 вимкнуть воду: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У мешканців одного із житломасивів Дніпра о 22:00 вимкнуть воду: подробиціРусский

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