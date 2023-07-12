У Дніпрі чоловік на городі знайшов артилерійський снаряд

Учора, 11 липня, мешканець Дніпра, працюючи на городі, виявив підозрілий предмет.
Він зателефонував до поліції.
На місце прибули фахівці. Вони з’ясували, що чоловік знайшов артилерійський снаряд АС-76.
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.
Зазначимо, такі снаряди використовували під час Другої світової війни.
Спеціалісти вивезли вибухонебезпечний предмет та знешкодили його за межами міста.
Важливо: якщо ви знайшли підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!
Бережіть себе!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік погрожував жінці з 2-річною дитиною гранатою: що відомо.
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