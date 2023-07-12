У Дніпрі чоловік на городі знайшов артилерійський снаряд

Сталося це в Індустріальному районі.

Учора, 11 липня, мешканець Дніпра, працюючи на городі, виявив підозрілий предмет.

Він зателефонував до поліції.

На місце прибули фахівці. Вони з’ясували, що чоловік знайшов артилерійський снаряд АС-76.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Зазначимо, такі снаряди використовували під час Другої світової війни.

Спеціалісти вивезли вибухонебезпечний предмет та знешкодили його за межами міста.

Важливо: якщо ви знайшли підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!

Бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік погрожував жінці з 2-річною дитиною гранатою: що відомо.

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