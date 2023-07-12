У жителей одного из жилмассивов Днепра в 22:00 выключат воду: подробности

Сегодня, 12 июля, с 22:00 жители жилмассива Левобережный-3 останутся без воды.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Причина – проведение аварийных работ по ул. Донецкое шоссе/ул. Березинская.
Отмечается, что восстановление водоснабжения запланировано на завтра, 13 июля.
Поэтому на всякий случай сделайте дома запасы воды!
Напомним, ранее мы писали, что стало известно, когда обезвоженным районам Днепропетровщины вернут водоснабжение.
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