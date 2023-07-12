У жителей одного из жилмассивов Днепра в 22:00 выключат воду: подробности

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, когда обезвоженным районам Днепропетровщины вернут водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 12 июля, с 22:00 жители жилмассива Левобережный-3 останутся без воды.

В Днепре есть несколько старинных зданий, которые были возведены более…

ТОП-5 зданий в Днепре от которых остался только фасад: дом-колизей и аптека-детский сад (ФОТО) В Днепре есть несколько старинных зданий, которые были возведены более 100 лет назад, пережили Вторую мировую войну, но перейдя вековой рубеж стали потихоньку разрушаться и сегодня от них остался только фасад. 3 просмотров

СБУ задержала скрывавшегося в Днепре агента РФ На Закарпатье задержали агента РФ, который до этого скрывался в Днепре. 4 просмотров