Видно роздроблені кістки та суглоби: у Дніпрі допомоги потребує поранена такса

У Дніпрі рятують поранену таксу.

Як розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик, днями до притулку потрапила поранена такса. У собаки сильно понівечена задня лапа. За словами ветеринарів, суглоб роздроблений, є глибока рвана рана та видно кістку.

Наразі собака знаходиться в клініці. Рану промили, тварині дали антибіотики, але щоб врятувати лапку, необхідно провести операцію та встановити спицю, яка зафіксує кістки. Якщо цього не зробити – такса залишиться з інвалідністю.

На жаль, операція не безкоштовна. За попередніми підрахунками, лікування обійдеться у 8 тисяч гривень. За словами волонтерки, притулок заборгував клініці близько 13 тисяч гривень.

Ветеринари готові лікувати Таксика, але спочатку треба оплатити хоча б половину боргу. Якщо у вас є змогла допомогти тварині фінансово, то гроші можна перерахувати за реквізитами нижче. Детальніше про Таксика можна прочитати ТУТ.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для Таксика”

Читайте також:

Українська Русский

Автор: