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  • Видно роздроблені кістки та суглоби: у Дніпрі допомоги потребує поранена такса

Видно роздроблені кістки та суглоби: у Дніпрі допомоги потребує поранена такса

Сьогодні 16:28
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У Дніпрі рятують поранену таксу.

Новости Днепра про Видно роздроблені кістки та суглоби: у Дніпрі допомоги потребує поранена такса

Як розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик, днями до притулку потрапила поранена такса. У собаки сильно понівечена задня лапа. За словами ветеринарів, суглоб роздроблений, є глибока рвана рана та видно кістку. 

Наразі собака знаходиться в клініці. Рану промили, тварині дали антибіотики, але щоб врятувати лапку, необхідно провести операцію та встановити спицю, яка зафіксує кістки. Якщо цього не зробити – такса залишиться з інвалідністю.

На жаль, операція не безкоштовна. За попередніми підрахунками, лікування обійдеться у 8 тисяч гривень. За словами волонтерки, притулок заборгував клініці близько 13 тисяч гривень.

Ветеринари готові лікувати Таксика, але спочатку треба оплатити хоча б половину боргу. Якщо у вас є змогла допомогти тварині фінансово, то гроші можна перерахувати за реквізитами нижче. Детальніше про Таксика можна прочитати ТУТ.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для Таксика”

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Новости Днепра про Видно роздроблені кістки та суглоби: у Дніпрі допомоги потребує поранена таксаУкраїнська Новости Днепра про Видно роздроблені кістки та суглоби: у Дніпрі допомоги потребує поранена таксаРусский

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