Видно роздроблені кістки та суглоби: у Дніпрі допомоги потребує поранена такса

Як розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик, днями до притулку потрапила поранена такса. У собаки сильно понівечена задня лапа. За словами ветеринарів, суглоб роздроблений, є глибока рвана рана та видно кістку.
Наразі собака знаходиться в клініці. Рану промили, тварині дали антибіотики, але щоб врятувати лапку, необхідно провести операцію та встановити спицю, яка зафіксує кістки. Якщо цього не зробити – такса залишиться з інвалідністю.
На жаль, операція не безкоштовна. За попередніми підрахунками, лікування обійдеться у 8 тисяч гривень. За словами волонтерки, притулок заборгував клініці близько 13 тисяч гривень.
Ветеринари готові лікувати Таксика, але спочатку треба оплатити хоча б половину боргу. Якщо у вас є змогла допомогти тварині фінансово, то гроші можна перерахувати за реквізитами нижче. Детальніше про Таксика можна прочитати ТУТ.
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