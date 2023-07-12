Видно раздробленые кости и суставы: в Днепре в помощи нуждается раненая такса

Как рассказала зооволонтер Ольга Уманчик, на днях в приют попала раненая такса. У собаки сильно изуродована задняя лапа. По словам ветеринаров, сустав раздроблен, есть глубокая рваная рана и видна кость.
Пока что собака находится в клинике. Животному дали антибиотики, промыли рану, но чтобы спасти лапку, необходимо провести операцию и установить спицу, которая зафиксирует кости. Если этого не сделать – такса останется с инвалидностью.
К сожалению, операция не бесплатная. По предварительным подсчетам, лечение обойдется в 8 тысяч гривен. По словам волонтера, приют задолжал клинике около 13 тысяч гривен.
Ветеринары готовы лечить Таксика, но сначала нужно оплатить хотя бы половину долга. Если у вас есть возможность помочь животному финансово, то деньги можно перечислить по реквизитам ниже. Подробнее о Таксике можно прочитать ТУТ.
Читайте также:
Автор:
В Днепре есть несколько старинных зданий, которые были возведены более…
Сделайте запасы!
В Днепре спасают краснокнижную птицу.
В Днепре просят переименовать улицу в центре города.
В Днепре есть несколько старинных зданий, которые были возведены более 100 лет назад, пережили Вторую мировую войну, но перейдя вековой рубеж стали потихоньку разрушаться и сегодня от них остался только фасад.
В Синельниковском районе муж жестоко убил свою жену.
Сделайте запасы!
В Днепре спасают краснокнижную птицу.
Случилось это в Индустриальном районе.
Воду планируют вернуть к осени.
В Днепре просят переименовать улицу в центре города.
Вчера, 11 июля, в Днепре на улице Илларионовской в люк упала собачка.
На Закарпатье задержали агента РФ, который до этого скрывался в Днепре.
Лето – отличное время для посещения парков Днепра. Тут есть где отдохнуть и взрослым, и детям. Для первых – предусмотрены беседки, лавочки и спортивные тренажеры, для вторых – аттракционы, фотозоны, детские площадки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!