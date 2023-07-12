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  • Видно раздробленые кости и суставы: в Днепре в помощи нуждается раненая такса

Видно раздробленые кости и суставы: в Днепре в помощи нуждается раненая такса

Сегодня 16:28
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В Днепре спасают раненую таксу.

Новости Днепра про Видно раздробленые кости и суставы: в Днепре в помощи нуждается раненая такса

Как рассказала зооволонтер Ольга Уманчик, на днях в приют попала раненая такса. У собаки сильно изуродована задняя лапа. По словам ветеринаров, сустав раздроблен, есть глубокая рваная рана и видна кость.

Пока что собака находится в клинике. Животному дали антибиотики, промыли рану, но чтобы спасти лапку, необходимо провести операцию и установить спицу, которая зафиксирует кости. Если этого не сделать – такса останется с инвалидностью.

К сожалению, операция не бесплатная. По предварительным подсчетам, лечение обойдется в 8 тысяч гривен. По словам волонтера, приют задолжал клинике около 13 тысяч гривен.

Ветеринары готовы лечить Таксика, но сначала нужно оплатить хотя бы половину долга. Если у вас есть возможность помочь животному финансово, то деньги можно перечислить по реквизитам ниже. Подробнее о Таксике можно прочитать ТУТ.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для Таксика”

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Новости Днепра про Видно раздробленые кости и суставы: в Днепре в помощи нуждается раненая таксаУкраїнська Новости Днепра про Видно раздробленые кости и суставы: в Днепре в помощи нуждается раненая таксаРусский

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