Самая старшая живет в Днепре: в Днепропетровской области проживает 54 долгожителя

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.
Так, всего на Днепропетровщине живет 54 человека, которым за 100 лет. Среди них 47 женщин и 7 мужчин. Самая старшая жительница области – 107-летняя Белла Гутникова из Днепра.
В Днепре проживает 20 долгожителей, в Кривом Роге — 7. На третьем месте Каменское, но не уточняется, сколько именно там живет людей, которым за 100 лет.
Для долгожителей областным бюджетом предусмотрена стипендия. В этом году им выплатили почти 400 тысяч гривен на всех.
Напомним, ранее сообщалось, что в области проживает 59 долгожителей. А вот в Кривом Роге живет 100-летняя Варвара Васильевна, которая до сих пор может сесть на шпагат.
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