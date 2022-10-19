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Найстаршій – 107 років: у Дніпропетровській області живе 59 довгожителів

Сьогодні 16:26
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Усього в області проживає 59 людей, яким виповнилося більше 100 років.

Новости Днепра про Найстаршій - 107 років: у Дніпропетровській області живе 59 довгожителів

Найбільше довгожителів живе у Дніпрі – 20 та Кам’янському – 8.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Усього в області проживає 59 людей, яким виповнилося більше 100 років. Довгожителі є в кожному з районів області. 

«На Дніпропетровщині проживають 50 жінок та 9 чоловіків, які відзначили своє 100-річчя. Для людей такого поважного віку передбачені щомісячні стипендії», – зазначила директорка департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА Олена Кришень.

Усього в Дніпропетровській області мешкає понад 380 тис людей похилого віку. Найстаршій людині регіону 107 років. Це дніпрянка Белла Гутникова.

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Новости Днепра про Найстаршій - 107 років: у Дніпропетровській області живе 59 довгожителівУкраїнська Новости Днепра про Найстаршій - 107 років: у Дніпропетровській області живе 59 довгожителівРусский

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